Assista agora: Anitta faz show de Ano Novo na Times Square

Cantora Anitta se apresenta em Nova York, na Times Square, momentos antes da virada do ano | Foto: Gary Hershorn

Manaus - A tradicional festa de réveillon da Times Square, em Nova York, não contou com as multidões de sempre por conta da pandemia do novo coronavírus, mas diversos artistas participaram do show da virada, entre eles a brasileira Anitta (assista abaixo um trecho da sua apresentação).

A artista se apresentou momentos antes da virada para 2021, e cantou hits de sua carreira, como "Vai, Malandra" e "Bola Rebola". O show foi televisionado.

Assista abaixo:

https://g1.globo.com/globonews/jornal-globonews/video/anitta-se-apresenta-no-reveillon-de-nova-york-9145146.ghtml

Horas antes de entrar no palco, Anitta foi entrevista com exclusividade pela GloboNews enquanto se preparava. Durante a conversa com o repórter Felipe Santana, a cantora revelou que ela e sua equipe vêm fazendo testes de Covid-19 todos os dias e contou que seu grande desejo para 2021 é que "acabe a pandemia".

As celebrações em um dos cartões-postais mais conhecidos do mundo contaram com mais de 6 horas de shows, mas poucas pessoas, sempre de máscaras e com distanciamento, acompanharam do local.

Trabalhadores que atuaram na linha de frente contra a Covid-19 foram alguns dos poucos convidados. Além de Anitta, artistas como Jennifer Lopez, Cindy Lauper, Gloria Gaynor e Pitbull também se apresentaram.

Veja mais:

