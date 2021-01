Cantor David Assayag pode ser transferido para hospital de Manaus

Davi Assayag va ser transferido para o hospital Samel, em Manaus | Foto: Reprodução/Instagram

Manaus – O cantor do Boi Garantido, do Festival Folclórico de Parintins, David Assayag, deve ser transferido para um hospital particular localizado em Manaus ainda nesta segunda-feira (4). As informações foram publicadas no seu perfil do instagram.

"Primeiro quero agradecer a Deus pela dádiva da vida. Agradecer toda equipe do hospital Jofre cohen pelos cuidados, meu muito obrigado! Agradeço a todos por todas as mensagens positivas e orações... Daqui a pouco serei transferido para Manaus, para seguir meu tratamento com o grupo Samel. Sempre grato a Deus e nossa senhora do Carmo. Continuem orando", revela no Instagram.



Informações do presidente da Associação da Folclórica Boi Bumbá Garantido (AFFBBG) dão conta que o cantor precisou dar entrada no hospital em Parintins, após apresentar sintomas da Covid-19 e necessitar de oxigênio.

Por fazer parte do grupo de risco, por ter hipertensão, diabetes e obesidade, Assayag deve ter os cuidados redobrados.

Em uma rede social, Wilson Assayag, primo do cantor demonstrou apoio ao momento delicado do familiar. "Não interessam as cores, mas sim o respeito por ele. Meu primo David Assayag acaba de ser internado em Parintins. Que Deus o proteja deste mal", disse.

Leia Mais:

David Assayag é internado após ser diagnosticado com Covid-19

Amazonas inicia 2021 no pico de pandemia, diz especialista