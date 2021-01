BBB 21: Amazonense aparece em vídeo postado por Leo Dias

Manaus (AM) - Uma amazonense no BBB21? Isso mesmo! A coluna Leo Dias, do site Metrópoles, teve acesso exclusivo a um vídeo promocional da 21ª edição do Big Brother Brasil, que estreia em 25 de janeiro. Segundo fontes, os anônimos que aparecem ao fim da chamada têm grande probabilidade de estarem o grupo da Pipoca, pois Boninho os teria selecionado a dedo para o vídeo.

A amazonense Fernanda Kelly Cunha dos Santos, 27 anos, aparece em uma vídeo chamada na terceira fileira de cima para baixo ao final do vídeo. Ela é modelo, jornalista e já representou o Amazonas no projeto Top Cufa Brasil (Central Única das Favelas) no Rio de Janeiro.

Veja o Vídeo!





Leia Mais