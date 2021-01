Zezinho Correa é internado em Manaus após testar positivo para Covid

Apesar do resultado do raio-x do tórax demonstrar o comprometimento dos pulmões, Zezinho Correa encontra em estado de saúde estável | Foto: Divulgação

Manaus - O cantor Zezinho Correa foi diagnosticado com Covid-19 na última segunda-feira (4), e está com 50 a 75% do pulmão comprometido, segundo informações divulgadas pela assessoria do artista. O vocalista da banda Carrapicho se encontra internado na Samel da zona sul de Manaus.

Apesar do resultado do raio-x do tórax demonstrar o comprometimento dos pulmões, Zezinho Correa encontra em estado de saúde estável, com os sintomas de febre e dores no corpo. A infecção também foi confirmada através de exame PCR.

Outras personalidades ligadas ao Festival Folclórico de Parintins, como o levantador de toadas David Assayag, também testaram positivo para Covid-19 nos últimos dias.

Zezinho Correa se tornou a representação do sucesso no cenário cultural amazonense através da música "Tic Tic Tac", da banda Carrapicho, que ganhou projeção nacional e internacional. O grupo vendeu mais de 15 milhões de discos, especialmente na França.

