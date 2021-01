Banda amazonense Doral lança clipe incentivando a adoção de animais

O quinteto vem conquistando ouvintes e seguidores por todo o Brasil com uma série de lançamentos, que resultarão no seu primeiro álbum | Foto: Divulgação

Manaus - Poderia ser apenas mais uma canção de amor, mas a banda amazonense Doral aproveitou o seu mais novo single, intitulado “Queria Estar Aí”, para levantar uma bandeira muito importante: a adoção de animais e a conscientização ao não abandono.

O clipe da música foi gravado em parceria com a Associação Portal dos Anjos Manaus (APAM) e já conta com mais de 4,5 mil visualizações no YouTube. Para conferir, basta acessar: www.youtube.com/doraloficial.

A APAM possui sob sua tutela mais de 100 cães para adoção responsável – todos vacinados, castrados e vermifugados – e precisa frequentemente de apoio para a manutenção das atividades. Para divulgar os “peludinhos” à procura de um lar e contar suas histórias, os músicos da Doral visitaram a sede da associação, que serviu de cenário para o clipe. “Nós passamos um momento com eles e foi incrível, todos são lindos e muito carinhosos”, conta o guitarrista Fabrinni Oliveira.

Enquanto o vídeo mostra o quinteto interagindo com os cães, a letra da música aborda de forma afetuosa a experiência de ter um animal em casa e a vontade de ficar perto de quem se ama no dia a dia. A faixa foi gravada no home studio da banda e no Estúdio Supersônico, e mixada em São Paulo pelo músico Ian Fonseca, integrante da banda amazonense Supercolisor.

A proposta do projeto, que foi contemplado com o Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2020, por meio da Lei Aldir Blanc, é convidar a população a conhecer o trabalho da APAM e sensibilizar aqueles que têm vontade, e condições de adotar um pet. Para entrar em contato com a associação, basta acessar o perfil do Instagram: @adocao.apam.manaus.

A banda

Liderada pelo vocalista Filipe Shimizu, último representante local no The Voice Brasil, a banda Doral foi criada no início de 2020 e é composta por Alexandre Donsouzis e Neto Sousa na guitarra, Fabrinni Oliveira, da banda Saturno, na bateria, e Abner Canela, baixista do espetáculo “Os Bambas”, do grupo de pagode Art Popular.

Antes de “Queria Estar Aí”, o grupo lançou as canções “Desaguar”, uma parceria com a cantora paranaense Mobi Colombo; “Volta”, que fala sobre um relacionamento à distância na quarentena; e “Ela”, com participação especial da ex-The Voice Brasil, Paula Araújo. Todos os clipes podem ser conferidos no YouTube.

Para ouvir ou saber mais sobre a Doral, basta acessar o link: https://linktr.ee/doralmusic.

