Genival Lacerda morre aos 89 anos vítima da Covid-19

A informação foi confirmada pelo filho do artista, João Lacerda | Foto: Divulgação

Manaus - Autor dos sucessos "Severina Xique Xique" e "De quem é esse jegue", o cantor e compositor Genival Lacerda morreu aos 89 anos, no Recife, em decorrência de complicações da Covid-19, nesta quinta-feira (7). A informação foi confirmada pelo filho do artista, João Lacerda. "Painho faleceu", escreveu no Instagram.

João já tinha dito não saber como o pai contraiu a covid-19."Ele precisava realizar algumas atividades fora de casa, para manutenção de sua saúde, eram atividades essenciais e indispensáveis. Ele está internado desde o dia 29 de novembro 2020, sem poder receber visitas, sendo esta data a última vez que nos vimos", desabafou.

Genival tem mais de70 discos gravados e completaria 90 anos em abril. Em 26 de maio de 2020, ele havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVC) e deu entrada no Hospital d'Ávila, na Zona Oeste da capital pernambucana. Recuperado, ele teve alta três dias depois de ser internado.

*Com informações do site SBT News

