Grupo Garagem estreia espetáculo 'Trajeto do Luto' em formato virtual

| Foto: Divulgação

Manaus - A dor da perda de um filho jovem para a violência urbana em Manaus é a temática central de “Trajeto do Luto”, o novo espetáculo do Grupo Garagem, que estreia nesta quinta-feira (7) e segue em cartaz até 10 de janeiro, sempre às 19h (horário local) e de forma gratuita. As quatro sessões serão exibidas pela plataforma Zoom, com retirada de ingressos no site grupogaragem.com.

O trabalho autobiográfico traz em cena Graça Negrão e o filho Gleidstone Melo, que assina a direção do trabalho, contemplado pela Lei Aldir Blanc, através do Prêmio Manaus Conexões Culturais 2020, da Manauscult.

“O projeto surge alguns anos depois que eu perdi meu irmão. Ele faleceu em 2016, um dia antes do meu aniversário. Foi homicídio, então o espetáculo aborda essa questão da mãe que fica desamparada e tem um filho que a ampara, mas precisa também desse cuidado", conta Melo.

Com tradução em libras nas apresentações de sábado e domingo, “Trajeto do Luto” conta com a direção de fotografia de Rodrigo Ribeiro e dramaturgia de Pricilla Conserva. Mais informações encontram-se em grupogaragem.com.

Grupo Garagem

O Grupo Garagem é um coletivo de criação formado por cinco artistas da cidade de Manaus: Frank Kitzinger, Gleidstone Melo, Janaina Siqueira, Lu Maya e Pricilla Conserva. O grupo tem como objetivo pesquisar as diversas linguagens artísticas.

Possui em seu repertório os espetáculo: Eles Falam da Gente, Aconteceu, acontece ou acontecerá, Senti um Vazio (Prêmio Conexões Culturais 2018), Quando encontramos sonhos perdidos nas roupas que costuramos (Prêmio Manaus Conexões Culturais 2019), Ainda bem que não tivemos filhos e Jogo do Bicho (Prêmio Sesc Residência de Artes Cênicas 2019).

Além disso, desenvolve a revista eletrônica Arte Documenta (Prêmio Manaus Conexões Culturais 2018).

Serviço

O que: Espetáculo virtual “Trajeto do Luto”

Quando: 07, 08, 09 e 10 de janeiro de 2021, às 19h (Horário de Manaus)

Onde: Plataforma Zoom com retirada de ingressos em grupogaragem.com

Acesso Gratuito

Ficha Técnica

Direção: Gleidstone Melo

Dramaturgia: Pricilla Conserva

Elenco: Gleidstone Melo e Graça Negrão

Direção de fotografia e edição: Rodrigo Ribeiro

Direção de arte e figurino: Frank Kitzinger

Trilha Sonora: Elson Arcos

Iluminação: Daniel Braz

Ass. de direção: Lu Maya

Produção: Andreza Afro Amazônica

Ass. de produção: Karol Medeiros

Preparação corporal: Viviane Palandi

Preparação de elenco: Berteson Amorim

Preparação de elenco: Isabela Catão

Designer: Paulo Maciel

Assessoria de Imprensa: Iris Brasil

Social Media: Gabriel Ranciaro

Realização: Grupo Garagem

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em projeto contemplado, artista plástica comanda oficina on-line

Festival de circo 'Lona Aberta' abre inscrições para primeira edição