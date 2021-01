Dupla 'D'água Negra' lança curta-metragem ‘Sonho Líquido’

| Foto: Nicolas Ribas

As águas do Rio Negro, maior afluente da margem esquerda do rio Amazonas, inspiraram clipe, música e nome do duo amazonense D'água Negra. Unindo conceitos dinâmicos que vão do blues ao eletrônico, a dupla lançou no dia 27 de dezembro o curta-metragem ‘Sonho Líquido’, clipe de três músicas autorais.

O curta foi disponibilizado primeiramente no Youtube e posteriormente estará nas outras plataformas digitais: Spotify, Deezer, Apple Music e SoundCloud.

As músicas e o curta são inspirados em um sonho de um dos integrantes do duo, Bruno Belchior. O sonho se passava num flutuante, onde Bruno era convidado a mergulhar no Rio Negro por Clariana Arruda, a segunda integrante da dupla. Durante o mergulho no rio, Bruno via embaixo d’água arquiteturas antigas. Neste sonho, Clariana o questionava: “Quem te ensinou a escutar as águas?”. Bruno respondia que havia sigo algo muito intuitivo, natural.

Bruno e Clariana faziam aulas de canto juntos na Casa Criativa Vila Vagalume, em Manaus. Os dois conversaram muito sobre o sonho e compuseram músicas que materializaram e significaram este momento. “Tinha muito a ver com os processos artísticos que a gente estava passando”, conta Clariana Arruda. O sonho também tinha outro diálogo interessante, onde Bruno contava que tinha medo quando mergulhava muito fundo. Clariana respondia que era ali que ela se encontrava.

| Foto: Nicolas Ribas

“Acho que esse sonho reflete de forma metafórica aquilo que a gente estava vivendo, de mergulhar em si, mergulhar dentro dos nossos processos, mergulhar em nossa história, nas nossas raízes e transformar isso em arte”, relata. O artista acredita que o sonho seja uma elaboração inconsciente daquela fase da vida.

Para ele, o que mais instiga são as características do rio, que é tão presente na vida do cidadão do Norte do país. As águas do Rio Negro são espelhadas e escuras, com caráter misterioso que inspira muito respeito e temor.

Faixas

O curta reúne os clipes de três músicas que perpassam esse ambiente. A primeira faixa, ‘Sonho Líquido’, é justamente a materialização do que foi o sonho de Bruno Belchior. A segunda, ‘Fundo Negro’, fala sobre os mistérios do Rio Negro e aborda questões como mergulho em si e introspecção, assunto em voga neste período de pandemia. Já ‘Espelho D'água', última faixa do clipe, fala sobre relacionamentos e projeções. A música fala sobre um casal em constante encontro e desencontro. As três faixas fazem parte de um EP que será lançado em março, com outras músicas autorais.

| Foto: Nicolas Ribas

Gravações

As gravações ocorreram à distância, por conta de pandemia. A dupla utilizou meios digitais para realizar todas as gravações. Por meio de reuniões online, Bruno Belchior dirigiu todo o projeto, que teve locações em Manaus e em Portugal. Recentemente, Clariana Arruda mudou-se para o país com o intuito de fazer mestrado em Direito. Lá, ela optou por cursar produção musical e aprimorar essa prática.

Em Manaus, as cenas foram gravadas no Lago do Acajatuba, localizado no município de Iranduba, distante 19 quilômetros de Manaus. Em um hotel de selva e flutuante pertencentes à família de Clariana, parte do sonho ganhou vida. O local é muito especial e faz parte da história do duo. “A gente construiu nossa amizade ali, em contato com a natureza”, conta Clariana. Por conta da pandemia, durante as gravações foi determinado distanciamento e redução de figurantes para evitar contaminação.

| Foto: Nicolas Ribas

Duo

A ideia do nome da dupla surgiu a partir da conexão que sentem com a água. “Somos muitos conectados com o elemento água, pois simboliza sentimentos e intuição, que são a base do nosso duo”, afirma Clariana.

Clariana Arruda e Bruno Belchior criaram o duo D'água Negra em setembro de 2020. Bruno Belchior é psicólogo, fotógrafo e artista. Clariana Arruda é advogada, artista e produtora musical. Os dois se conhecem desde 2014, por conta da convivência que tinham na casa de um amigo em comum.