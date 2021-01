Websérie destaca filmes e diretores do cinema amazonense

O projeto do Cine Set, site de cinema em atividade em Manaus há seis anos, estreia na quarta-feira (13), no YouTube | Foto: Divulgação

Manaus- Os avanços do audiovisual do Amazonas neste século, com filmes premiados em festivais ao redor do planeta e o surgimento de eventos em larga escala, como o Amazonas Film Festival, Matapi e Olhar do Norte, serão o foco da websérie “Terceiro Ciclo do Cinema Amazonas”.

Contemplado no edital Programa Cultura Criativa 2020 – Lei Aldir Blanc – Prêmio Feliciano Lana, do Governo do Amazonas, o projeto terá sete episódios com duração máxima de dez minutos cada um.

A apresentação fica por conta do editor-chee do Cine Set e autor da proposta, Caio Pimenta.

Webserie

Ao longo dos sete episódios, a websérie resgata a história de Silvino e do cineclubismo dos anos 1960 para chegar aos dias atuais.

Da nova geração, o Cine Set destaca as principais características desta produção, os filmes que circularam o planeta, os eventos surgidos ao longo dos anos e também as marcas da descontinuidade.

Os vídeos da websérie serão lançados todas as quartas-feiras no canal do Cine Set no YouTube, sempre a partir de 11h (horário de Manaus).

Os roteiros na íntegra, assim como os links para os filmes locais, estarão disponibilizados no site de cinema.

Sobre o Cine Set

Site de cinema produzido em Manaus há seis anos, o Cine Set já participou das coberturas de importantes festivais como Cannes, Karlovy Vary, Londres, Gramado, Olhar de Cinema e Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Sobre Caio Pimenta

Editor-chefe do Cine Set, exerce o cargo de Diretor de Programas na TV Ufam. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas, com pós-graduação na Faculdade Cásper Líbero, em São Paulo.

Serviço: Websérie “Terceiro Ciclo do Cinema Amazonense”

Data/hora: nas quartas-feiras, a partir de 13 de janeiro, às 11h

Onde: Canal do Cine Set no YouTube (https://youtube.com/cinesetam)

