Andressa Suita valoriza corpo em vestido com fenda e decote; fotos

Andressa Suita apostou em um pretinho nada básico para curtir sua última noite no Rio de Janeiro. Depois de se bronzear na piscina do hotel Copacabana Palace, onde ficou hospedada, a ex-mulher de Gusttavo Lima, de quem se separou em outubro de 2020, valorizou o corpo em um vestido justo com decote e fenda e recebeu muitos elogios na web. "Poderosa", elogiou uma seguidora.

"É muita beleza para uma só pessoa", garantiu outra. "O título de mulher mais linda do mundo é seu", afirmou um fã. "Um tiro atrás do outro. Quem perdeu que chore", disse outra internauta alfinetando o sertanejo.

Logo que anunciou estar de viagem marcada para o Rio, rumores deram conta de que Andressa Suita estava indo participar do "Big Brother Brasil 21". A modelo, no entanto, negou a informação e ironizou: "Posso levar as crianças?", questionou, referindo-se aos filhos Gabriel e Samuel, de 3 e 2 anos, respectivamente.

Enquanto a nova morena curtiu dias de sol na cidade, Gusttavo Lima ficou com os filhos na mansão do ex-casal. Se divertindo com os meninos, o Embaixador levou Gabriel e Samuel para passear em um carro conversível e registrou momentos de afeto com as crianças.

