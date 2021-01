Secretaria de cultura reforça atendimento aos artistas no Amazonas

| Foto: Divulgação

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa reforçou a equipe do canal de atendimento para oferecer apoio aos artistas, com encaminhamentos para profissionais como assistentes sociais, psicólogos e programas sociais oferecidos pelo Estado, além de orientar sobre as medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus.

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, os serviços de escuta, orientação e assistência psicossocial e atendimento psicológico são importantes no momento em que a população adota novamente o isolamento social por conta da pandemia. Ele explica que o canal de atendimento funciona todos os dias, das 8h às 17h, e os artistas podem entrar em contato por meio de telefone, e-mail, WhatsApp e redes sociais da pasta.

“Contamos com psicólogos, assistentes sociais e uma equipe de atendimento treinada para oferecer suporte a artistas, produtores culturais e profissionais que compõem a cadeia produtiva do segmento no estado e amenizar os impactos causados pelo isolamento social. Disponibilizamos os serviços desde abril e intensificamos a atividade psicossocial ainda mais agora, neste momento delicado, para amparar quem está precisando de ajuda”, afirma Marcos Apolo.

Em números

Segundo a psicóloga Jaqueline Souza, que compõe o time de profissionais, foram realizados 26 atendimentos referentes a escuta, orientação e assistência psicossocial e psicológica.

“São nove meses de atividades, na média são mais de dois atendimentos por mês, com acompanhamento direto dos profissionais”, comenta a psicóloga.

Também foram registrados mais de 600 chamados para esclarecimentos e orientações sobre os programas e editais abertos para cadastro de auxílio financeiro e alimentício oferecido pelo Estado.

A cartela de serviços contou ainda com demandas sobre a operacionalização dos editais da Lei Aldir Blanc e do edital “Fica na Rede, Maninho”, lançado em março do ano passado pelo Governo do Amazonas.

A linha direta com a pasta funciona diariamente, por meio dos telefones (92) 3232-5555 e 99177-6442 (WhatsApp), do e-mail [email protected] e pelas redes sociais da secretaria (@culturadoam).