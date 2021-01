"Festival 5 Minutos Em Cena" abre inscrições em Manaus

No total, serão selecionadas 14 propostas com participações presenciais, e outras 6 nos formatos virtuais, com duração que pode variar entre 4 e 5 minutos | Foto: Malu Dácio

Manaus - O "Festival 5 Minutos em Cena: Circo, Dança, Teatro e Performance" chega à sua IV Edição com previsão de realização em Março de 2021, mas o evento já está com inscrições abertas entre os dias 12 de janeiro até 05 de fevereiro de 2021.

A Panorando Cia e Produtora, que realiza o evento anualmente, tornou público no último dia 11 na BIO do Instagram @panorando,o Regulamento ( https://drive.google.com/file/d/15wnMAqseXY5Or8erZmJHFdaFud6Z51pu/view?usp=sharing ) e o Link de Inscrições ( https://forms.gle/m1v222ubtGdGvrPf6 ), que pela primeira vez irá receber atividades presenciais e virtuais. O evento integra propostas das quatro Artes da Cena, que são elas; o Circo, a Dança, o Teatro e a Performance.

O evento tem como seus principais objetivos; desenvolver, estimular e difundir atividades artísticas na cidade de Manaus, possibilitar a avaliação crítica das experiências desenvolvidas pelos participantes de acordo com suas práticas, promovendo trocas de conhecimentos e a integração entre as áreas de Circo, Dança, Teatro e Performance.



O Diretor Geral, Fábio Moura, ressalta que "até aqui foram 3 edições muito especiais, reunindo cerca de 330 artistas e outras 7.000 pessoas alcançadas, mas principalmente, com muita história para contar. O ano de 2021 nos reserva mais um capítulo especial e diferente de tudo o que já fizemos".

Ainda sobre o momento desta edição, o Diretor destaca que "viemos de uma edição sem patrocínio, mas que foi a maior de todas, e esperamos neste momento que contamos com alguns incentivos da Prefeitura de Manaus e do Governo do Estado, que possamos contemplar ainda mais artistas e promover atividades remuneradas para estes e para alguns produtores locais".

Este projeto foi contemplado no Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2019 - Prefeitura de Manaus, e no Programa Cultura Criativa 2020/Lei Aldir Blanc - “Prêmio Feliciano Lana”, do Governo do Amazonas, com o apoio do Governo Federal - Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e do Fundo Nacional da Cultura.

