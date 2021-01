Confira filmes para relaxar a mente durante a quarentena

| Foto: Divulgação

Procurando filmes leves e que façam esquecer o estresse desse momento que estamos passando devido à pandemia da Covid-19 ? O EM TEMPO preparou uma lista de filmes para distrair a mente, pois os dias pedem leveza, calma e serenidade.

Um Senhor Estagiário

Jules Ostin é a criadora de um bem-sucedido site de venda de roupas que, apesar de ter apenas 18 meses, já tem mais de duas centenas de funcionários. Ela leva uma vida bastante atarefada, devido às exigências do cargo e ao fato de gostar de manter contato com o público.

Quando a empresa inicia um projeto de contratar idosos como estagiários, em uma tentativa de colocá-los de volta à ativa, cabe a ela trabalhar com o viúvo Ben Whittaker.

Clube dos Cinco

Cinco jovens ficam presos na escola, na famosa detenção, em pleno sábado. Todos eles são bem diferentes uns dos outros. Com a missão de escrever uma redação sobre eles mesmos, os jovens acabam se relacionando e conhecendo mais uns dos outros e de si mesmos.

Deixe a Neve Cair

Uma forte nevasca atinge a cidade de Gracetown na véspera de Natal e a transforma em um inesperado refúgio romântico. Um trem retido no meio do nada, uma corrida com os amigos no frio congelante e lidar com a tristeza da perda do namorado ideal. Três histórias de amor distintas que se conectam entre si.

Curtindo a Vida Adoidado

Um adolescente decide sair da rotina, fingindo-se de doente para matar aula. Ele convence a namorada e o melhor amigo a se juntarem a ele no passeio até Chicago, usando a Ferrari do pai do melhor amigo.

Isi e Ossi

Para convencer os pais a deixá-la realizar o sonho de estudar culinária em Nova York, a filha de um bilionário finge estar namorando um boxeador pobre.

Os Caça-Fantasmas

Uma equipe de cientistas, Dr. Egon, Dr. Ray e Dr. Peter, perde o emprego em uma universidade de Nova York. Eles decidem, então, se tornar caçadores de fantasmas e travar uma batalha de alta tecnologia com o sobrenatural por dinheiro.

Com isso, se deparam com uma porta de entrada para outra dimensão que lançará o mal sobre a cidade. Os caça-fantasmas precisam agora salvar Nova York da destruição total.

A Fantástica Fábrica de Chocolates

O jovem Charlie Bucket e o avô Joe se juntam a um pequeno grupo de ganhadores de uma competição, os quais vão para um passeio na mágica e misteriosa fábrica do excêntrico Willy Wonka. Ajudado pelos anões trabalhadores, Wonka esconde uma surpresa durante o passeio.

10 Coisas Que eu Odeio em Você

Bianca Stratford é bonita e popular, mas não pode namorar antes da irmã mais velha. O problema é que nenhum garoto consegue chegar perto da irmã, Kat Stratford. Para resolver a situação, um rapaz interessado em Bianca suborna um amigo com passado misterioso para sair com Kat e, quem sabe, tentar conquistá-la.

Megarrromântico

Na divertida comédia, Rebel Wilson interpreta uma arquiteta insegura, que é tratada como capacho num escritório de Nova York. Ao sofrer um acidente, tem sua vida virada do avesso. Natalie acorda em um universo paralelo e se vê interpretando a protagonista de uma comédia romântica na vida real.

Ricos de Amor

Na trama, Danilo Mesquita interpreta Teto, um playboy do interior do Rio de Janeiro que, filho de um rico fazendeiro, é famoso por ser mulherengo e imaturo. Mas o comportamento do “príncipe do tomate” vai mudar ao conhecer a futura médica Paula (Giovanna Lancellotti).

Minha Vida em Marte

Fernanda está casada com Tom, com quem tem uma filha de cinco anos, Joana. O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal, parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele. Minha Mãe É uma Peça 3 Dona Hermínia precisa se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Marcelina está grávida e Juliano vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca. Para completar as confusões, Carlos Alberto, seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado.

