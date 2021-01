Artistas fazem apelo e pedem oxigênio para Manaus

Com hospitais cheios, Manaus enfrenta uma crise no abastecimento de oxigênio | Foto: Divulgação

Manaus – O cenário caótico provocado pela falta de oxigênios nas unidades de saúde tem comovido famosos em redes sociais e gerou uma onda de posts de solidariedade.

A capital vive uma situação dramática com inúmeros pacientes morrendo asfixiados pela falta de oxigênio em hospitais. Alguns médicos que trabalham nos locais tiveram que ventilar manualmente os pacientes em estado mais críticos nas UTIS. Após a falta de oxigênio, o governo federal anunciou que vai transferir pacientes para outros estados e pediu ajuda aos Estados Unidos com o fornecimento de um avião adequado para levar cilindros a Manaus.

Em meio ao desespero, familiares estão relatando o drama nas redes sociais e pedindo que quem tiver cilindro de oxigênio em casa levar até os hospitais. Nesta quinta-feira (14), a palavra Manaus estava em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do twitter.

O humorista Whinderson Nunces anunciou em sua conta do twitter a doação de 50 cilindros de 20L de oxigênio e, também cobrou o posicionamento e ajuda de famosos sobre a situação.

Providenciando 20 cilindros de 50L de oxigênio pra distribuir nas unidades mais urgentes em Manaus!

Alô meus amigos artistas! Na hora de fazer show é tão bom quando o público nós recebe com carinho né, vamos retribuir???? 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/l5jbd50vfR — Whindersson Nunes (@whindersson) January 14, 2021

"Providenciando 20 cilindros de 50L de oxigênio pra distribuir nas unidades mais urgentes em Manaus””, disse.

A atriz Taís Araújo, a cantora Iza e o deputado federal Thammy Miranga compartilharam a hashtag #SOSMANAUS em suas redes sociais.

OXIGÊNIO PARA MANAUS!

A situação é desesperadora! Além de oxigênio os hospitais precisam de:



- Remoção URGENTE

- Máscaras

- Válvulas tipo Y

- Borrachas para colocar os oxigênios.



Toda a ajuda e mobilização é bem vinda agora. #SOSManaus — Taís Araujo (@taisdeverdade) January 14, 2021

A situação em Manaus é desumana! Eles precisam de toda ajuda e mobilização nesse momento 🙏🏾 #SOSMANAUS https://t.co/EEWoMZ2qKB — IZA (@IzaReal) January 14, 2021

O clube de regatas Vasco da Gama também demonstrou apoio a familiares e a população de Manaus com a #OxigênioParaManaus

O cantor Marcelo D2 demonstrou apoio aos manauaras

A saúde pública de Manaus está em colapso sem oxigênio com suas utis cheias...



E o que o governo federal faz?



Governo federal recorre de decisão que suspendeu provas do Enem no Amazonas | Amazonas | G1 https://t.co/aPEAud357W — Marcelo D2 (@Marcelodedois) January 14, 2021

A Atriz e apresentador Tatá Werneck demonstrou revolta contra a falta de oxigênio nos hospitais da capital

Pelo amor de Deus...estão vendo a situação de Manaus? Eles precisam de oxigênio! Acabou o oxigênio dos hospitais! — Tata werneck (@Tatawerneck) January 14, 2021

A cantora Joelma também se posicionou

OXIGÊNIO PARA MANAUS!

A situação é desesperadora! Espero um posicionamento das autoridades!!! 🆘#SOSManaus pic.twitter.com/MT0CJXvJmG — Joelma (@Joelma) January 14, 2021

Dados da pandemia no AM

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) confirma 3.816 novos casos da Covid-19 no Amazonas nesta quinta (14), totalizando 223.360 casos da doença no Estado.

Segundo o boletim, foram confirmados 51 óbitos por Covid-19, sendo 44 ocorridos no dia 13/01 e 7 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 5.930 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta quarta-feira (13), foram registrados 87 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 28.204 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 12,63% dos casos confirmados ativos.

