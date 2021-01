Artistas amazonenses se unem para arrecadar oxigênio em Manaus

Em Manaus, famílias precisaram comprar insumos com recursos próprios | Foto: Brayan Riker

Manaus – De maneira independente, artistas e influenciadores locais buscam recursos e insumos para suprir a necessidade da rede pública de saúde no Amazonas, que vive o pior cenário desde o início da pandemia de Covid-19. Durante a madrugada desta sexta-feira (15), ao menos 10 cilindros de oxigênio e 180 litros de água foram entregues nos hospitais de Manaus. Artistas nacionais também estão se mobilizando em prol da capital amazonense.

A campanha Norte pelo Norte, promovida pelo Arco e Rap, foi uma das iniciativas que mobilizaram nomes do cenário amazonense para a compra dos insumos. O grupo recebe doações através do cantor Luiz Mont, da cantora Duda Raposo e da maquiadora Beatriz Araújo.

Pelas redes sociais, os artistas divulgaram as ações realizadas e os meios para doações, além de prestar contas sobre os valores recebidos. Além de oxigênio, itens como luvas, mangueiras, válvulas, cateter nasal e até mesmo água potável são urgência nos hospitais, de acordo com os organizadores.

Artistas realizam as prestações de contas através das redes sociais | Foto: Malu Dacio

“Conseguimos comprar quase 180 litros de água, com R$ 106 de doações e uma grana que eu tinha guardado. É pouco, mas é uma ajuda de caráter emergencial”, informou a jornalista e fotógrafa Malu Dacio. A jovem é uma das voluntárias que se movimenta para levar ajuda aos hospitais.

A maternidade Ana Braga, o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, o Hospital Platão Araújo e outras unidades hospitalares já receberam os insumos arrecadados pelas ações. A “força-tarefa” acompanhou a madrugada dos profissionais de saúde, dando apoio em meio ao caos.

“Infelizmente, a gente não consegue ajudar todo mundo, não temos verba suficiente para isso. Estamos fazendo o possível para ajudar, dando prioridade para os hospitais, mas aos poucos vamos tentando ajudar do jeito que a gente pode”, desabafou Duda Raposo.

Dados para doações | Foto: Divulgação

O Norte pelo Norte está recebendo doações através do banco Next (código 237), em nome de Luiz Henrique Vasco de Araújo Montefusco, agência 3929, conta 675740-5, e pelo pix do e-mail [email protected]

Outros diversos grupos de voluntários também se organizam em Manaus, de maneira voluntária e emergencial, na arrecadação de insumos e de transporte para a entrega dos materiais.

Ajuda nacional

A comoção por Manaus também atingiu níveis nacionais. Uma arrecadação que começou com o humorista Whindersson Nunes, mobilizou diversos artistas do Brasil, entre eles, Marília Mendonça, Tirullipa, Alok e Tata Werneck, que já somam 150 cilindros de oxigênio de 50 litros.

Também foram arrecadados 50 aparelhos Bipap para ventilação nas vias aéreas, que auxiliam pessoas que são capazes de respirar espontaneamente, mas que necessitam de apoio para manter as vias aéreas desobstruídas.

“Meu irmão Marcos, que mora em Manaus, vai cuidar de distribuir nos hospitais pequenos e nos interiores, que também estão precisando! Ele está em contato com a galera das doações. Quando a merda já está feita, o foco tem que ser em reduzir danos, vamos atrás de mais aparelhos ventiladores pulmonares individuais, mesmo que seja individual, uma vida é uma vida”, afirmou Whindersson Nunes, no Twitter.

Os cantores Luan Santana e Gusttavo Lima, além de realizar a doação de cilindros, também arcaram com a logística de entrega do gás e dos outros insumos na capital amazonense.

O humorista explicou também que os artistas não compram os cilindros de oxigênio, e sim doam o valor dos insumos ou se mobilizam, de algum forma, para ajudar na campanha.

Whindersson Nunes também compartilhou que está em contato com a empresa White Martins e com diversas autoridades para agilizar a entrega dos materiais.

“Eu tenho um carinho especial por Manaus, pois foi uma das primeiras cidades a me dar moral como artista, nunca me esqueço, me ajudou a ser o artista que eu sou hoje”, homenageou o humorista.

Leia mais:

Internautas fazem apelo nas redes sociais: #OxigênioParaManaus

Wilson Lima decreta toque de recolher das 19h às 6h no Amazonas