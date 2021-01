Após separação polêmica, Gusttavo Lima vai atrás da ex

Vale lembrar que, apesar disso, Andressa está tomando as providências com relação aos seus direitos | Foto: Reprodução

Manaus - Gusttavo Lima está separado de Andressa Suita há vários meses, mas parece estar tentando uma reaproximação com a ex-mulher.

Mostrando maturidade, ele foi até o perfil da loira e surpreendeu os fãs ao curtir um vídeo recente que ela publicou de um dos filhos do casal.

“Vê se aguento esse menino essas horas…. Ah esse vovô e essa vovó… Infância raiz”, escreveu a loira na legenda da publicação em questão.

O like, claro, não passou despercebido pelos fãs e acabou repercutindo. Vale lembrar que, apesar disso, Andressa está tomando as providências com relação aos seus direitos.

Segundo o jornal Extra, no Réveillon, ela se hospedou no Copacabana Palace, numa suíte debruçada sobre o mar, com diárias de quase R$ 3 mil, juntamente com mais três amigas.

Uma delas é a advogada Maria Luiza Póvoa Cruz, que está cuidando do seu divórcio, e a publicação destacou que a viagem tem como objetivo levantar os bens de Gusttavo no Rio.

Um deles é o iate Lady Laura IV, que Gusttavo comprou ano passado de Roberto Carlos por R$ 25 milhões. Coincidentemente, o sertanejo postou uma indireta daquelas no Twitter.

“Hoje é sexta-feira com S de Superar!”, desabafou o cantor na rede social. Internautas invadiram os comentários da publicação e questionaram se ele estava com dificuldades para esquecer a ex-companheira.

“Chora não, amigo”, recomendou uma. “Vai atrás da nega, o amor é assim mesmo. Quando pensamos que acabou é porque ainda tem muito mais para se amar”, completou.

*Com informações do RD1

