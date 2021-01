Vídeo: Rainha do peladão tenta entrar em hospital e é barrada

| Foto: Reprodução

Manaus - O vídeo da influenciadora digital Sandy Brasil deu o que falar nas redes sociais. Com o objetivo de mostrar o caos em que os pacientes infectados pela Covid-19 se encontravam no Hospital 28 de Agosto, em Manaus, ela gravou um vídeo conversando com o segurança do local neste sábado (16), pedindo autorização para entrar.

Ao ser questionada pelo segurança se ela trabalhava no hospital, Sanndy diz que "gostaria só de mostrar a situação do hospital." Em seguida, ele diz que a entrada só é permitida com autorização, mas ela insiste.

“Eu, como criadora de conteúdo, não posso entrar? Como rainha também não? E como paciente?”, persiste a influenciadora. Após tantas perguntas, o homem afirma que só poderia como paciente, com sintomas graves da Covid-19.

Conhecida como rainha do reality show Peladão a Bordo, concurso de sensualidade que ocorre no Amazonas, o vídeo da influenciadora foi um dos assuntos mais comentados do Twitter, desde a madrugada deste domingo (17).

Confira o vídeo mostrando todo o percurso de Sandy Brasil:

*Com informações do Metrópoles

