Gusttavo Lima e Andressa são flagrados juntos em passeio de barco

Gusttavo Lima e Andressa Suita foram flagrados juntinhos durante um passeio de barco em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. O ex-casal (ou seria atual?) não se importou em fazer fotos com alguns dos convidados que estavam na embarcação. Em um dos registros, Gustavo e Andressa estão abraçadinhos.

Gusttavo e Andressa anunciaram a separação em outubro do ano passado. Os dois, inclusive, já haviam assinado até o divórcio. O cantor e a modelo, no entanto, ainda não se pronunciaram para esclarecer se trata-se de uma reconciliação.

É claro que os cliques levaram os fãs do cantor à loucura. "Que alegria ver esses dois juntos!", comemorou uma. "Mulher, você fez a alegria do Brasil inteiro hoje com essas fotos!", brincou outra.

Gusttavo Lima foi parar em um dos assuntos mais comentados do Twitter nesse fim de semana por conta da doação de oxigênio para Manaus , que vive um caos na saúde devido ao avanço no número de casos da Covid-19.

