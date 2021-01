Grupo Jurubebas apresenta espetáculo virtual 'Desassossego'

Para assistir, é necessário se inscrever no canal e ativar as notificações | Foto: Divulgação

Isolados em seus apartamentos, Ellen, Júlio, Ive e Ana compartilham um recorte do seu cotidiano de confinamento, apresentando suas múltiplas subjetividades em novas situações corriqueiras vinculadas ao distanciamento.

Em uma mistura de teatro contemporâneo com realismo, essa é a proposta do espetáculo de teatro-virtual e drama “Desassossego”, um intercâmbio dos amazonenses do Grupo Jurubebas de Teatro com artistas de Sergipe, São Paulo e Rio de Janeiro.

A obra, que tem direção de Clara de Biaggio e dramaturgia de Euler Lopes, será transmitida nesta segunda (18), às 16h, no Youtube do Grupo Jurubebas.

Para assistir, é necessário se inscrever no canal e ativar as notificações para receber o link de transmissão direto no e-mail.

No espetáculo, Raiana Prestes interpreta a secretária Ellen, Nícolas Queiroz dá vida ao fotógrafo Júlio, Emilly Cerdeira interpreta a dona de casa Ana e Bruno Dias interpreta o personagem que é o reflexo de todos os outros.

Segundo Felipe Maya Jatobá, um dos coordenadores de produção do projeto ao lado de Kirk Thiago, “Desassossego” é um experimento teatral dos novos tempos virtuais.

“Os atores criaram os textos através de uma oficina de dramaturgia com supervisão do dramaturgo sergipano Euler Lopes. Cada ‘janelinha’ da plataforma virtual mostra um pouco da história de cada apartamento, através de cenários cinzas e alguns cômodos praticamente vazios e solitários contrapondo com outro repleto de informações, luzes e vida! Porém, todos ligados a um sinal de amarelo, que é a cor que remete a depressão”, explica Felipe.

A iluminação da obra é natural, evidenciando a ideia dos personagens estarem dentro de um cômodo comum de um apartamento com sonorização ambiente, projetada diretamente da plataforma, onde são alocadas as janelas virtuais.

Confome Jatobá, o espetáculo pode ir além do ambiente virtual futuramente. “Existe a possibilidade de transformarmos o espetáculo virtual em uma curta-cena onde o público possa interagir presencialmente. Acreditamos que no segundo semestre, em Manaus, seja apresentada uma versão curta de forma presencial”, coloca ele.

Parceria

Os artistas do Grupo Jurubebas e dos demais estados envolvidos participaram juntos de workshops de criação dramatúrgica e oficinas com a diretora Clara De Biaggio, atriz e diretora de Jundiaí que assina a direção cênica do projeto. Felipe Maya Jatobá, diretor do Grupo Jurubebas, lançou a ideia de trazer para a cena os novos integrantes da companhia para dialogar com outras possibilidades e realidades criativas.

Serviço

O quê: Transmissão virtual do espetáculo "Desassossego", do Grupo Jurubebas de Teatro

Quando: Nesta segunda (18), às 16h

Onde: Canal no Youtube do Grupo Jurubebas

Quanto: Gratuito

