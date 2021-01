Covid: Segue a luta de David Assayag, Zezinho Correa e Marcia Siqueira

As vozes da Amazônia seguem confiantes no tratamento | Foto: Divulgação

Manaus – A luta dos artistas David Assayag, Zezinho Correa e Marcia Siqueira contra a Covid-19 continua. Apesar de apresentarem um quadro estável nos últimos dias, eles permanecem em tratamento contra a doença, em Manaus.

O levantador de toadas do Garantido, David Assayag, mostrou um resultado animador em relação ao estado de saúde. “O pior já passou”, revelou em um áudio divulgado nas redes sociais.

Já Zezinho Correa, conforme informou a família do cantor, apesar de permanecer internado, apresenta uma boa resposta ao tratamento contra Covid-19. Ainda na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a esperança é que a recuperação ocorra com sucesso.

A Rosa Vermelha, Marcia Siqueira também permanece em tratamento domiciliar, sem necessidade de ser encaminhada para uma unidade médica. Com comprometimento pulmonar, ela esclareceu, nas redes sociais, que segue bem mesmo com as complicações.

A levantadora de toadas do Garantido revelou que está com carga de oxigênio suficiente para os próximos dias, e se mantém confiante. “Agradeço o carinho de vocês. Tudo vai ficar bem!”.

Fake News

Uma das preocupações dos artistas, nos últimos tempos, são as falsas notícias de que são alvo. Zezinho Correa sofreu com, pelo menos, quatro ataques desde que testou positivo para a Covid-19, e a família do cantor emitiu uma nota oficial repudiando as inverdades.

“Fake News devem ser repudiadas. [...] pedimos desculpas pelo susto que alguns irresponsáveis espalharam”, ressaltou a família de Zezinho Correa. O cantor está em tratamento contra a Covid-19 há duas semanas.

Leia mais

Artistas amazonenses se unem para arrecadar oxigênio em Manaus

Governo do Amazonas reforça equipe de atendimento aos artistas