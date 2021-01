Vídeos de Gusttavo e Andressa juntos: 'Mulher que mais amo no mundo'

| Foto: Divulgação

Após uma fã publicar fotos com o cantor Gusttavo Lima e Andressa Suita, no domingo (17), em Angra dos Reis, vídeos foram compartilhados nas redes socais. As imagens mostram o casal aproveitando o passeio de barco bem juntinhos.

No vídeo feito por outro fã, Gusttavo acena para os fãs e segue para uma mesa, onde se senta ao lado da modelo, com quem anunciou o fim do casamento no ano passado.

Em sua rede social, a fã que registrou o momento comemorou: “Minha gente eu não acredito! Eu tô chorando de alegria… não acredito”. Ao verem o clique, admiradores do casal vibraram com a notícia: “Me segura eu tô feliz demais! Que domingo lindo, que dia abençoado como eu tô feliz”, comemorou uma seguidora.

Sobre a possível volta do casal, em entrevista ao Leo Dias, Gusttavo Lima falou: “Ela está aqui do meu lado”. Mandei um beijo carinhoso para ela e GL, enfim, afirmou: “Leo, vou ser bem sincero. Ela é a mãe dos meus filhos. Mulher que eu mais amo neste mundo”.

“Ainda é muito cedo para falar em volta. Convidei Andressa para passar um fim de semana comigo, e ela veio. Em nome dos nossos filhos, resolvemos nos encontrar”, disse Gusttavo Lima Segundo o cantor, a relação dos dois será definida apenas no “tempo de Deus”. “Não podemos ficar inimigos. Tudo no tempo de Deus”, explicou.

