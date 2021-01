'Volta Zezinho': movimento manda energia positiva para o cantor

| Foto: Divulgação

Manaus – Motivado pelo carinho que tem pelo amigo Zezinho Correa, o ator, produtor e empresário amazonense, Kid Mahall, resolveu prestar uma homenagem ao cantor do Carrapicho - que segue em luta contra a Covid-19 - convidando fãs e admiradores do artista a gravar um vídeo com trechos da música “Fica Comigo”.

“Quando eu soube da situação do Zezinho, quase um irmão para mim, e vi todas as manifestações nas redes sociais, me veio essa ideia. Chamei um amigo e combinamos de gravar algo bem alegre para ele”, contou. A iniciativa teve participação do ex-dançarino do Carrapicho, Hudson Praia.

A ação, que começou como um tributo singelo, finalizou com a contribuição de mais de 60 pessoas, todas terminando as homenagens com a frase “Volta Zezinho”. “Eu vi muitas mensagens, digamos assim, negativas, com muita pena. Dizendo ‘vou orar por você’, ‘que Deus te proteja’, e isso é muito válido, muito legal, mas a pessoa que está enferma, ela não quer tristeza, ela quer alegria”, afirmou.

A música escolhida também foi pensada para o momento, de acordo com Kid Mahall. “Representa muito a trajetória do Zezinho e do Carrapicho. Resolvemos convidar os amigos para poder gravar conosco essa música, não importa se a pessoa canta bem ou canta mal, o importante é que participe”.

Kid Mahall recebeu as gravações até a última terça-feira (12) e o resultado da iniciativa deve ser divulgado nos próximos dias, através das redes sociais.

“Vão ter dois momentos nessa homenagem. A primeira parte vai ser as pessoas que cantaram à capela e a segunda vai ter as pessoas que cantaram com acompanhamento. Acredito que o Zezinho vai gostar muito, porque quando você ouve, quando você canta, quando você vislumbra o carinho e a emoção com que as pessoas cantam nesse vídeo, emociona”, disse.

Além do vídeo que já está gravado e só aguarda edição, Kid Mahall também articula uma segunda homenagem, que deve contar apenas com personalidades nacionais.

“Após o primeiro vídeo, nós estamos fazendo algumas articulações para gravar uma versão, também bem animada, do Tic Tic Tac, e estamos tendo bastante apoio. O Zezinho é uma pessoa muito querida e tem muita gente querendo participar conosco”.

“Falar do Zezinho Correa não é uma coisa muito difícil. Eu conheço ele desde a década de 80, quando fizemos um trabalho juntos. A afinidade só cresceu ao longo dos anos, e teve um período até em que eu fui presidente do fã clube do Carrapicho. Trabalhei como colaborador e produtor do Carrapicho durante um período. E isso só fortaleceu ainda mais a amizade”, compartilhou.

Recuperação de Zezinho Correa

O cantor Zezinho Correa está em tratamento contra a Covid-19 desde 4 de janeiro, quando recebeu o diagnóstico da doença através do exame PCR. Segundo exames divulgados pela assessoria do artista na ocasião, ele estava com 50 a 75% do pulmão comprometido. Agora, o vocalista da banda Carrapicho se encontra internado em um hospital particular da zona sul de Manaus.

Apesar do resultado do raio-x do tórax demonstrar o comprometimento dos pulmões, Zezinho Correa se encontra em estado de saúde estável e respondendo ao tratamento, sem o sintoma de febre que apresentou ao ser diagnosticado. O artista também segue com glicemia e pressão controladas, mas fazendo medicação para controle de pressão.

No dia 10 foi realizada a diminuição da sedação, oxigênio e o processo de desmame. O cantor segue sendo monitorado pela equipe médica.

Durante os últimos dias, a família e a assessoria tiveram que desmentir a informação da morte de Correa, divulgada em portais locais e grupos de WhatsApp e Facebook, pelo menos, quatro vezes.

Zezinho Correa se tornou a representação do sucesso no cenário cultural amazonense através da música “Tic Tic Tac”, da banda Carrapicho, que ganhou projeção nacional e internacional. O grupo vendeu mais de 15 milhões de discos, especialmente na França.

