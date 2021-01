Artistas celebram início da vacinação contra a Covid-19 no Amazonas

| Foto: divulgação

Manaus – Esperança é a palavra utilizada por todos os artistas, sem exceção, entrevistados pelo EM TEMPO sobre as notícias do início das vacinações contra a Covid-19 no Brasil e no Amazonas. Com previsão para começar a campanha de imunização no estado nesta terça-feira (19), o sentimento de alento prevalece não só no meio cultural, mas em toda a população.

Márcia Novo acompanhou de perto o cenário de caos no Amazonas dos últimos dias, e precisou ser forte para encarar as perdas causadas pela Covid-19. Agora, a cantora espera por dias melhores.

Segundo a artista, ver as imagens da primeira pessoa vacinada no Brasil trouxe um conforto que não pôde ser explicado. “Algo muito esperado por todos nós, independente de que classe seja”, comemorou.

Assistindo à cidade entrar em todos os noticiários do país com imagens da crise de oxigênio, Marcia Novo se mobilizou – assim como muitos nomes do cenário artístico da capital– para garantir insumos às comunidades que necessitam.

Uma das organizadoras do projeto “Vidas Indígenas Importam”, a cantora ressalta que não deseja ver dias semelhantes novamente, e designa à vacina a confiança em dias mais calmos.

“É a esperança da cura, e a esperança de um novo mundo. Vou me vacinar, com certeza, e acho que todo mundo deveria fazer o mesmo, todo mundo deveria se proteger. Essa vacina é uma proteção para a gente, depois de perdermos tantas pessoas queridas”, voltou a afirmar.

Fé na Ciência

De longe, Karine Aguiar sentiu o desespero que tomou os amazonenses. Atualmente, a cantora reside na Itália, mas compartilhou do sentimento de aflição predominante na terra natal.

“Primeiramente, eu sinto muito pelas mais de 200 mil vidas brasileiras que não puderam esperar pela vacina. Apesar da angústia por tantas perdas e por tantos amigos ainda infectados, meu sentimento é de esperança e de profunda gratidão a Deus e a cada pesquisador e pesquisadora que exerceu a sua função com dignidade e ética, diante de um negacionismo que tem sido devastador para a ciência e a pesquisa no Brasil”, homenageou.

Karine Aguiar é pesquisadora bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), realizando doutorado em Ecomusicologia, e afirmou que conhece, por experiência própria, sobre os rígidos processos para garantir um financiamento para desenvolver pesquisas.

O conhecimento também da necessidade de uma grande quantidade de relatórios e publicações que devem ser produzidos semestralmente como contrapartida do investimento de dinheiro público aos pesquisadores, são fatores que levam a cantora a acreditar na eficácia da vacina.

“Para se fazer pesquisa com seres humanos no Brasil, é necessário seguir à risca uma série de protocolos requeridos pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). Caso contrário, a pesquisa não é nem autorizada a iniciar”, acrescentou a pesquisadora.

" A mensagem que eu gostaria de transmitir é: defendam a ciência e o investimento em pesquisa no Brasil, defendam os professores, as universidades públicas que salvam milhões de vidas, todos os dias, através de seus projetos de extensão, dos seus hospitais e exercendo sua atividade, que é a educação. E, não menos importante: lutemos pela continuidade e pela melhoria do SUS porque todos nós, todos, sem exceção, um dia precisamos ou iremos precisar dele " Karine Aguiar, cantora e pesquisadora

Luta indígena



Em todo o território brasileiro, quase mil indígenas foram mortos por complicações da Covid-19 e mais de 160 povos foram afetados pela doença, enquanto o número de infectados cresce cada vez mais, segundo dados levantados pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) de forma independente.

Conforme mostrou a série Amazônia, do EM TEMPO, no final do ano passado, o atendimento aos indígenas aldeados também foi um desafio para os casos mais graves.