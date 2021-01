8ª Jornada Teatral abre inscrições para artistas e grupos

Os vídeos irão compor um programa digital, que será veiculado durante o evento | Foto: Divulgação

Manaus - Estão abertas as inscrições para a seleção de grupos e artistas que desejem participar da "VIII Jornada Teatral - edição on-line", realizada pelo grupo de teatro Os Geraldos (Campinas - SP). As inscrições vão até o dia 27 de janeiro (quarta-feira), às 18h, e devem ser feitas on-line, por meio de preenchimento de formulário. Serão selecionados oito vídeos de espetáculos que comporão a programação do evento entre os dias 19 e 28 de fevereiro.

O evento on-line, que será realizado durante o período de isolamento social em prevenção ao contágio de Covid-19, tem o objetivo de divulgar, valorizar e fomentar a difusão de conteúdo artístico produzido por grupos e artistas de todos os estados brasileiros.

O resultado da seleção será divulgado no dia 29 de janeiro (sexta-feira), nas mídias sociais do grupo - Facebook (/osgeraldosteatro) e Instagram (@osgeraldosteatro). Serão selecionados oito espetáculos para os quais será destinado o valor de R$ 1.000 (mil reais).

Para mais informações e incrições, acesse o edital ( https://form.jotform.com/210136270385045 ) .

Os Geraldos

O grupo Os Geraldos, com raízes no curso de Artes Cênicas da Unicamp e 13 anos de atuação, tem três frentes de trabalho: artística, ao criar e manter em circulação seus espetáculos; formativa, ao oferecer cursos sobre a arte do ator e gestão cultural, a partir da prática do grupo e de pesquisas de mestrado e doutorado de seus integrantes; e de territórios culturais, ao instituir espaços que possam sediar, para além das atividades do grupo, eventos artísticos, como atualmente se configura o TAO. O grupo foi indicado ao Prêmio Governador do Estado de Territórios Culturais (2017) e recebeu 44 prêmios, em festivais nacionais e internacionais.

