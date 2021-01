Marcella Bártholo lança EP 'Universo', com cinco músicas autorais

| Foto: Divulgação

A cantora e atriz Marcella Bártholo lança na próxima sexta-feira (29) seu novo trabalho musical. O EP recebeu o nome de uma das canções do álbum, “Universo”. As músicas estarão disponíveis em todas as plataformas digitais e contará com cinco canções inéditas e autorais.

De acordo com Marcella, "Universo" retrata, de uma forma divertida e dançante, as forças que guiam as pessoas para onde elas devem seguir. Marcella conta que a parada que deu nas produções musicais em 2020 foi essencial para que pudesse refletir sobre o estilo que mais a representa, além de compor e experimentar novas vertentes musicais. No novo EP, ela diz que o público pode esperar músicas dançantes e com referências de grandes divas pop.

Segundo Marcella, as cinco músicas novas misturam ritmos como pop e RNB. “São estilos que cantoras brasileiras como Iza e Glória Groove já interpretam e que eu utilizo como inspiração para o meu trabalho”, destacou.

Ela conta que está nos seus planos realizar uma turnê de apresentação do novo EP, mas não agora, devido à pandemia de coronavírus. “Quero muito poder encontrar o público e apresentar as minhas músicas”, frisou.

| Foto: Divulgação

Marcella, que reside no Rio de Janeiro nos últimos anos, se dedica em especial a projetos na área de teatro musical. Ela participou de espetáculos de sucesso, como “Fame”, “Brilha La Luna”, “Peter Pan”, “Cartas para Gonzaguinha”, “Aconteceu de Acontecer Assim” e “Despertar da Primavera”.

Ela também está envolvida no planejamento e direção dos cursos oferecidos na escola In Cena Casa de Artes e Produções, projeto lançado no ano passado. A escola foi criada com a proposta de funcionar como um espaço de capacitação e aperfeiçoamento de artistas dos mais variados segmentos, com gerenciamento de carreiras e foco voltado à inserção no mercado de trabalho.

Um dos diferenciais da In Cena é o acolhimento ao artista, dando todo o suporte que necessita para inserção no mercado de trabalho e network para crescimento profissional. Outro diferencial são os professores, profissionais de referência no mercado.

Leia mais:

Marcella Bártholo relança canal no youtube nesta quinta-feira (30)

Artista do AM participa de live no Instagram de musical nacional