‘Ideias Editadas’ chega a 19ª edição com lançamento virtual

Já está ‘no ar’ a 19ª edição da revista ‘Ideias Editadas’, do espaço cultural Casarão de Ideias. O produto, que é trimestral e corresponde aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, já está disponível no site do próprio Casarão (casaraodeideias.com.br) com matérias sobre turismo, gastronomia e, claro, muita cultura. Em breve a versão impressa também estará disponível.

“Esta edição é completamente diferente das demais por conta do momento pelo qual estamos passando. A ‘Ideias Editadas’ vem com o objetivo de dar um ‘respiro’ aos dias conflituosos que estamos enfrentando em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Ela foi preparada com muito carinho e esperamos que todos possam ter um momento de lazer com ela”, comenta João Fernandes diretor do Casarão de Ideias e diretor executivo da publicação.

Ao todo, a edição da revista conta com 40 páginas e foi editada pelo jornalista Bruno Mazieri, com edição de arte de Bruno Richele e projeto gráfico da Darkness Studio. Entre os colaboradores convidados estão os jornalistas Wallace Abreu, Wanessa Leal, Rosiel Mendonça e Lídia Ferreira, além do engenheiro Jorge Franco de Sá.



Entre as matérias produzidas, o leitor poderá conferir mais detalhes sobre a empresa Uika, que cria passeios turísticos pela cidade de Manaus, a partir das preferências dos turistas. Sob o comando da turismóloga Camila Matos, a agência disponibiliza o ‘Perreché Tour’, o ‘Até o Tucupi Tour’ e o ‘Bagaceira Tour’.



Outra matéria interessante é sobre a loja virtual Jirau da Amazônia, que com apoio da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), dá a oportunidade para venda de produtos produzidos por moradores de Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDSs), com direito a espaço no site da Americanas.com.



“O conteúdo foi totalmente pensado para dar espaço para tudo aquilo que é do Amazonas e que faz a diferença. Estamos felizes e já ‘de olho’ na próxima edição”, finaliza Fernandes.



Vale ressaltar que a ‘Ideias Editadas’ foi contemplada pelo Prêmio Conexões Culturais da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), por meio da Leia Aldir Blanc.

*Com informações da assessoria