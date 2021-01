'Bridgerton' tem segunda temporada confirmada na Netflix

| Foto: Divulgação

Os fãs de "Bridgerton" já podem ficar aliviados. A Netflix confirmou, nesta quinta-feira, a segunda temporada da série produzida por Shonda Rhimes. O seriado é um dos maiores sucessos do serviço de streaming neste início de ano, que esteve no topo do ranking de 76 países, incluindo o Brasil.

A notícia foi dada por meio de uma carta de Lady Whistledown, a personagem da série que escreve um "jornal" contando as fofocas da alta sociedade. Ela informa que as gravações começam em meados do ano e que os novos episódios serão focados em Lorde Anthony Bridgerton, irmão mais velho de Daphne.

O que diz a carta

Querido leitor,

As pessoas estão alvoroçadas com os últimos boatos, então é minha honra noticiar: Bridgerton retornará oficialmente para uma segunda temporada. Eu espero que você tenha guardado uma garrafa de licor para essa ocasião tão aprazível.

O elenco incomparável de Bridgerton irá retomar a produção no primeiro semestre de 2021. Esta autora foi informada por fonte confiável que Lorde Anthony Bridgerton pretende dominar a temporada social. Estarei com a minha caneta preparada para reportar toda e qualquer novidade dos acontecimentos românticos.

No entanto, querido leitor, antes de incendiar a seção de comentários e pedir mais detalhes sórdidos, não estou inclinada a revelar mais informações no momento. A paciência, no final das contas, é uma virtude.

