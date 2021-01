David Assayag recebe alta e continua tratamento contra covid em casa

| Foto: Divulgação

Manaus - O levantador de toadas David Assayag recebeu alta médica nesta quinta-feira (21). Ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Prontocord, na Zona Centro-Oeste de Manaus, em decorrência da Covid-19.

Em nota, a família do artista informou que ele está bem e continuará o tratamento em casa com uso de medicamentos e, caso necessário, com o uso de oxigênio. O irmão do cantor, que também está em tratamento contra a Covid-19, foi transferido para um quarto da enfermaria do hospital.

"A família Assayag agradece profundamente todo o carinho, orações e energias positivas emanadas pelos fãs, amigos e familiares e pede que continuem até a plena recuperação dos irmãos", diz um trecho da nota.

O cantor Zezinho Correa continua internado, mas conforme a família, apresenta uma boa resposta ao tratamento contra Covid-19. Ainda na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a esperança é que a recuperação ocorra com sucesso.

A Rosa Vermelha, Marcia Siqueira também permanece em tratamento domiciliar, sem necessidade de ser encaminhada para uma unidade médica. Com comprometimento pulmonar, ela esclareceu, nas redes sociais, que segue bem mesmo com as complicações.

A levantadora de toadas do Garantido revelou que está com carga de oxigênio suficiente para os próximos dias, e se mantém confiante. “Agradeço o carinho de vocês. Tudo vai ficar bem!”.

