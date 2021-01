Comissão discute ações de apoio aos trabalhadores da música no AM

Durante a conversa, os músicos apresentaram propostas emergenciais, que visam atender os profissionais que estão sem poder trabalhar | Foto: Divulgação/Manauscult

Manaus - Representantes das entidades de músicos e trabalhadores da música de Manaus se reuniram, na manhã desta sexta-feira (22/01), com a Prefeitura de Manaus, que teve como representante o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alonso Oliveira, para discutirem ações emergenciais de apoio aos trabalhadores da categoria, que estão acometidos pela Covid-19.

O encontro foi promovido pela Comissão Especial Multidisciplinar de Apoio aos Trabalhadores da Cultura e do Turismo, criada e coordenada pela Manauscult e pelo Conselho Municipal de Cultura (Concultura). Ao todo, representantes de seis instituições dos profissionais estiveram presentes.

A Comissão Especial tem como principal objetivo prestar assistência, em caráter emergencial, aos trabalhadores da cultura e do turismo, impactados diretamente pela pandemia. Segundo Alonso Oliveira, este foi o primeiro diálogo com a classe e a conversa deverá ocorrer ainda com outros representantes de diferentes segmentos artístico-culturais.

Neste primeiro encontro, estiveram presentes representantes da Associação dos Músicos do Amazonas, Ordem dos Músicos do Brasil Amazonas (OMB-AM), Sindicato dos Músicos do Amazonas, Projeto Amazônia em Coro, Associação do Backstage Amazonas e Academia Amazonense de Música.

Durante a conversa, os músicos apresentaram propostas emergenciais, que visam atender os profissionais que estão sem poder trabalhar, como distribuição de cesta básica, auxílio com medicamentos e auxílios psicológico e financeiro emergencial. De acordo com o diretor-presidente da Manauscult, todas as demandas serão analisadas.

“Criamos essa Comissão Especial e contamos com o apoio máximo do prefeito David Almeida, justamente para que as ações possam chegar a quem realmente está precisando e do modo mais rápido possível. Esse diálogo que estamos mantendo com os trabalhadores é fundamental, pois eles estão na ponta do processo e conhecem a realidade da sua classe. Em caráter emergencial, vamos identificar os músicos que estão acometidos da Covid-19 e prestar o auxílio necessário, dentro das nossas atribuições como poder público”, destacou Alonso.

Segundo o diretor de Cultura da Manauscult, Jhonatas Ribeiro, serão cruzados os dados das instituições com os dados cadastrados na Manauscult e o mapeamento dos artistas será feito de maneira conjunta, pela Comissão Especial e pelos representantes das instituições. A Comissão Especial contará também com o apoio do Fundo Manaus Solidária (FMS) e da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

O presidente da OMB-AM, Oziel Gomes, ressaltou que neste momento é preciso dar uma atenção especial aos músicos que estão neste momento, vulneráveis socialmente, mas que também representam a cultura.

“Eu fico feliz por estar sendo ouvido, porque entendemos que essa ajuda tem que chegar aos ‘pequenos’, que são os músicos que dividem o palco com nossos cantores de Manaus, mas que estão esquecidos e abandonados em casa. A OMB-AM está à disposição, para trabalhar com a Manauscult, seja com ajuda de pessoal, de cadastros, entre outros, porque precisamos construir, na ponta, essa relação”, destacou Oziel.

