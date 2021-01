MC Fioti grava remix no Instituto Butantan

Após o hit “Bum Bum Tam Tam” ter virado o hino da Coronavac — vacina criada pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac Life Science — o MC Fioti, paulista dono do hit que tem mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube, gravou o "Remix Vacina Butantan".

O vídeo foi filmado nas dependências do Butantan, na zona oeste de São Paulo, com participação de vários funcionários da instituição.

Para dar mais autenticidade, o clipe foi gravado no Instituto Butantan e contou com a participação de funcionários que dançaram funk durante a gravação. “Será de uma maneira diferente que o recado será dado, porque o funk é muito importante para nossa comunidade e muda muito a vida de jovens na periferia. Essa junção da ciência com o funk vai fazer a molecada se conscientizar e tomar a vacina. Isso vai ser muito importante e vai ter um impacto grande”.

Com direção de Kaique Alves, a produção audiovisual foi gravada em dois dias. As primeiras cenas foram em estúdio revivendo o clipe de 2017, quando MC Fioti faz um pedido para o gênio da lâmpada. No novo clipe, ele convoca o mesmo gênio e cobra que faltam dois pedidos: o primeiro, a cura do coronavírus e o segundo, a paz, amor e saúde para humanidade.

Confira o clipe!

Artista

Artista da KondZilla Records, Leandro Aparecido Ferreira (MC Fioti), 26, é o caçula da dona Lucia Aparecida Ferreira, que criou os seis filhos, sozinha na comunidade de Capão Redondo, zona sul de São Paulo, trabalhando como empregada doméstica. Fioti tem orgulho em dizer que foi com o funk que ele conseguiu dar uma vida melhor para sua mãe que não precisa mais trabalhar.

Leia Mais:

'Não vim pegar lugar na fila da vacina', diz ex-BBB Thelma em Manaus

Procurando uma nova leitura? Confira lista de títulos leves