Morre "Gordinho do Surdo", percussionista do Exalta Samba

Ele era considerado uma lenda do surdo por sambistas brasileiros | Foto: Reproduçao Internet

Antenor Marques Filho, mais conhecido como Gordinho do Surdo, faleceu neste sábado (23), aos 75 anos, vítima de Covid-19.

Gordinho foi integrante do Exaltasamba e atualmente tocava na banda de Thiaguinho. O músico, inclusive, escreveu um texto emocionante ao amigo nas redes sociais. “Que dor. Um pedaço de mim se vai. Mas tudo que vivemos desde os meus 19 anos vai ficar guardado aqui no meu coração… Está doendo tanto, Seu Antenor. Eu nem sei explicar…”, escreveu Thiaguinho.

“A gente sentiu que esse era nosso último abraço, né… Só a gente sabe o que a gente sentiu quando se olhou nos olhos esse dia e nos agradecemos. Obrigado. Por tudo e por me escolher como filho. Eu te amo muito. E tudo o que eu podia fazer, falar, compor e cantar para o senhor, fiz em vida. E que vida a nossa… Todos os shows eram seus. Eu que cantava com o senhor”, lamentou.

Dudu Nobre também prestou uma última homenagem ao músico. “Quantas lembranças boas, quantas gravações, quantos ensinamentos, quanta resenha! Gordinho do Surdo, você embalou nosso samba com o balanço do seu surdo de forma única. Agradeço muito ter tido a oportunidade de trabalhar com você. Vai na fé meu amigo, descanse em paz!”, disse, em seu Instagram.

