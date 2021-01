Parceria entre governo e Bemol entrega cestas básicas a artistas no AM

Os alimentos foram doados após uma parceria entre o Governo do Amazonas e a empresa Bemol, tradicional cadeia de lojas, com sede em Manaus. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas (SEC-AM) informou neste sábado (23) que realizou a entrega de 200 cestas básicas para artistas, técnicos e trabalhadores da cadeia produtiva da cultura no estado, para ajuda nesse momento de vulnerabilidade financeira, por conta da pandemia.

Os alimentos foram doados após uma parceria entre o Governo do Amazonas e a empresa Bemol, tradicional cadeia de lojas, com sede em Manaus.

De acordo com a assessoria da SEC, na última sexta-feira (22/01), instituições e associações de diferentes segmentos artísticos receberam os donativos, que serão encaminhados a artistas e profissionais em vulnerabilidade.

“Sabemos que a classe artística está passando por momentos difíceis, e quando algumas instituições nos procuraram, não hesitamos em oferecer o suporte necessário”, afirma o secretário da pasta, Marcos Apolo Muniz. “Neste primeiro momento atenderemos, com as cestas, artistas de segmentos como cultura popular, música, além de profissionais de eventos e técnicos de iluminação”.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa também está apoiando o projeto “Alimente nossa Arte”, promovido por artistas do cenário local com arrecadação e doação de alimentos e itens de higiene.

Teatro Amazonas

O Teatro Amazonas, patrimônio histórico nacional localizado no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, está com as portas abertas para receber doações de empresas do setor privado e voluntários individuais.

As entregas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no sistema de drive-thru (retirada das doações sem que seja preciso sair do carro), para minimizar o contato com os doadores.

Para entrar em contato com os organizadores da campanha, basta acessar a conta @alimentenossaarte, no Instagram.

A Secretaria também informou ao EM TEMPO que disponibilizou um canal de atendimento para dar suporte à classe. Entre os serviços oferecidos, estão encaminhamentos para profissionais como assistentes sociais e psicólogos, além de orientações sobre as medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus.

Contatos

O canal de atendimento funciona todos os dias, das 8h às 17h, A linha direta com a pasta funciona diariamente, por meio dos telefones (92) 3232-5555 e 99177-6442 (WhatsApp), do e-mail [email protected] e pelas redes sociais da secretaria @culturadoam

