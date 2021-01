Cantora manauara, Celestina Maria, arranca elogios no "The Voice +"

"Dona Celestina" chegou a ficar entre os assuntos mais comentados | Foto: Divulgação

Manaus (AM) -O Amazonas ganhou voz no programa “The Voice +”, com a apresentação de Celestina Maria, 79, natural de Manaus. O programa agora tem a edição especial para artistas acima de 60 anos.

No segundo dia das Audições às Cegas, Dona Maria foi a única amazonense a representar estado no programa. Ela arrancou elogios dos jurados e do público cantando “Cordas de Aço”, do sambista Cartola.

O primeiro jurado a virar a cadeira foi o cantor Mumuzinho e fazendo Celestina entrar para o seu time. Em seguida foi a vez da cantora Claudia Leitte. Daniel e Ludmilla não viraram as cadeiras, mas a carioca encheu Celestina de elogios nas redes sociais. “Dona Celestina é grande demais! Meu Deus. Parabéns!”, escreveu.



