Festival 'Breve Cenas' abre inscrições para 2021

Em respeito às recomendações das autoridades de Saúde devido a pandemia de Covid-19, o Breves Cenas aderiu a proposta inédita em ter toda a programação de forma virtual | Foto: Divulgação

Manaus -Estão abertas as inscrições para o Festival Breves Cenas de Teatro. Até o dia 05 de fevereiro, artistas e estudantes de artes em geral podem se inscrever de forma gratuita pelo site www.brevescenas.com.br.

Único festival de cenas curtas da Região Norte com projeção nacional, o Breves Cenas chega a décima edição com uma proposta inovadora: será totalmente virtual no formato podcast e com cachê aos selecionados.

Realizado anualmente no Teatro Amazonas, em Manaus (AM), no passado o festival ultrapassou as barreiras e teve edições presenciais em Fortaleza (CE), Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ).

“Temos uma tradição de ter lotação máxima do público presencial e será um bom desafio nesta edição. Percebendo o desgaste das exibições virtuais de espetáculos de teatro, por isso a nossa aposta é em utilizar a plataforma do podcast para criar cenas curtas através de investigação em sonoridades, experimentos sônicos, dramaturgias, construções de narrativas, uso da palavra e outros, que se aproximam do radioteatro e dos conteúdos digitais contemporâneos em formato de áudio, como audiobook, e outros”, destaca o diretor geral, Dyego M.

Serão selecionadas 12 propostas de cenas curtas de diversos estados brasileiros e do Amazonas que, com o apoio do festival, irão desenvolver em formato de podcast a dramaturgia proposta (cena curta). Para isso, o Breves Cenas irá pagar um cachê de R$ 4.500,00 (por cada cena selecionada), sendo divididos em R$ 3.000,00 como pagamento de cachê e produção da cena; e R$ 1.500,00 para ajuda de custo para gravação, estúdio e similares.

Realizado pela H Produções, com recursos aprovados pelo edital emergencial via lei Aldir Blanc, o Festival Breves Cenas de Teatro – Podcast será realizado de 25 a 28 de março e tem o apoio do Governo do Amazonas, Governo Federal e Secretaria Especial da Cultura e do Turismo.

Inscrições: critérios e prazos

Para se inscrever, basta acessar o site www.brevescenas.com.br, baixar e ler o regulamento e, na sequência, preencher o formulário virtual no ícone “Inscrições” (Google forms) até o dia 5 de fevereiro. Todo processo é digital e gratuito. “Não iremos prorrogar as inscrições”, avisa Dyego M.

Nesta edição é obrigatório todas as propostas de cenas serem criações inéditas e exclusivas no formato podcast para participarem do festival. “Poderão ser inscritas cenas pré-existentes, inclusive de dramaturgias já encenadas, desde que não nos formatos previsto nesta edição do Festival Breves Cenas - Podscast, e desde que haja possibilidade de adaptação através do processo orientado, de modo a garantir a ‘radiofonização’ das mesmas”, ressalta o regulamento.

Outro ponto é a temática é livre, portanto o festival não determina proposições conceituais específicas.

De acordo com o regulamento, é necessário paraas inscrições as seguintes informações: dados da cena: título; gênero (se houver); texto/dramaturgia ou proposta de desenvolvimento de dramaturgia original (único arquivo em PDF); autor, direção; ficha técnica completa; classificação indicativa; provável duração da cena; sinopse/síntese da cena (resposta com máximo de 2.000 caracteres); link com no mínimo quatro fotos profissionais em alta resolução – 350DPI - disponíveis através de drive ou nuvens (do grupo / cia ou artista); indicação de linha de pesquisa escolhida; proposta de concepção ético-estética e de criação do trabalho, indicando as escolhas e caminhos para construção do trabalho, descrevendo etapas, referências e abordagens; currículo do proponente e breve currículo dos principais envolvidos.

Dúvidas e informações podem ser solicitadas pelo [email protected] e nas redes sociais oficiais do Breves Cenas – instagram, twitter e facebook.

SERVIÇO

O quê: Inscrições Breves Cenas - Podcast

Quando: Até 05/02

Quanto: Gratuito

Onde se inscrever: www.brevescenas.com.br

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Cantora Iza entra na onda do desafio "Buss It" e arranca elogios

Quatro receitas doces deliciosas para fazer em 30 minutos