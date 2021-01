De clipe à campanha solidária, Lorena Simpson mostra amor por Manaus

Lorena Simpson em clipe "Chama Que Vem" | Foto: Demi Brasil

Manaus – “Chama Que Vem”, uma das músicas mais recentes da cantora Lorena Simpson, arrancou elogios do cenário nacional com a produção que exalta o Amazonas e suas peculiaridades. Disponível em todas as plataformas digitais, o clipe já recebeu mais de 100 mil visualizações somente no Youtube.

Se a paixão da amazonense pela terra em que nasceu não ficou evidente nessa produção, a mobilização que Simpson realizou através das redes sociais, e que tomou proporções reais em um momento que Manaus precisou, pode comprovar.

A comoção nacional pela falta de oxigênio nos hospitais do Amazonas despertou um olhar solidário de Lorena Simpson. Com a campanha “Respira Manaus”, onde é umas organizadoras, a cantora arrecadou doações para a compra de cilindros do gás e outros insumos para o combate à Covid-19.

Lorena também organizou a campanha "Respira Manaus" | Foto: Demi Brasil

"Ao ver a situação na cidade, eu precisava fazer algo para ajudar. Inicialmente a vontade urgente de fazer um post mas logo pensamos em fazer algo que pudesse ajudar efetivamente. Procurei meu amigo manauara, Victor Israel, e logo tudo estava montando e acontecendo", contou.

A campanha tomou grandes proporções, e recebeu atenção de diversos artistas, como Felipe Neto, Bruno Gagliasso, Gaby Amarantos, e Thelma Assis. Até o momento, “Respira Manaus” já levou mais de 450 mil litros de oxigênio para o estado.

“Com todas as notícias, fiquei muito chocada, muito preocupada e com muita vontade de ajudar. Houve muitos artistas envolvidos, alguns de forma anônima, outros apoiaram publicamente e realmente sempre vai ter alguém para criticar, mas a vontade de ajudar é maior que isso”, disse a cantora.

Visibilidade

Dentro ou fora dos holofotes, Lorena Simpson também busca meios de apoiar artistas do Norte | Foto: Demi Brasil

Dentro ou fora dos holofotes, Lorena Simpson também busca meios de apoiar artistas do Norte e dar visibilidade ao Amazonas. Ao longo dos 10 anos de carreira, a amazonense não abandona a identidade e reafirma a importância da representatividade no cenário musical.

"Apesar de morar no Rio, eu realmente nunca me desliguei de Manaus. Sempre volto, seja a trabalho ou a passeio para rever família e amigos e sempre acompanho os acontecimentos da cidade e do estado do Amazonas. Manaus faz parte de minha história e tenho o maior orgulho disso", compartilhou a cantora.

Atualmente, em processo de reconstrução de carreira, Lorena Simpson formula novas estratégias para atuar no meio musical, e promete muitas surpresas nos próximos passos.

“Tenho muitas ideias criativas para me adaptar às mudanças atuais da indústria. Estou usando esse momento desafiador para me ajustar da melhor forma e trazer novidades boas para os meus fãs”, afirmou.

Chama Que Vem

O clipe levou 18 horas de gravação | Foto: Demi Brasil

Música composta pelo cantor Vitão, “Chama Que Vem” foi realizada através do Edital-Prêmio Manaus de Conexões Culturais - lei Aldir Blanc, promovido pela Prefeitura de Manaus e pelo Governo Federal.

Considerado como um “pop amazônico” por Lorena Simpson, o videoclipe foi lançado com diversas amostras de regionalidade. Com a presença de figuras folclóricas e gravado em Manaus, a produção surgiu como forma de exaltar as belezas culturais do Amazonas.

"’Chama que vem’ é um trabalho que eu sonhei por muito tempo. Uma equipe cheia de manauaras para mostrarmos nossa cultura e referências para o Brasil e para o mundo”, ressaltou a cantora.

O clipe levou 18 horas de gravação, e contou com profissionais renomados: Ramon Italo foi o responsável pelo vídeo, Dan Stump comandou a direção e Luana Simpson na direção criativa.

“Gostaria de destacar, e agradecer também, todas as pessoas envolvidas nesse projeto. É uma equipe gigante, com muitos manauaras envolvidos e fico feliz e orgulhosa de trabalhar com tanta gente maravilhosa”, finalizou.