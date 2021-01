'Os Últimos Dias de Gilda' é selecionada em mostra no Festival Berlim

Série teve indicação inédita para o Brasil e é uma das seis escolhidas pela mostra | Foto: Divulgação

Teremos representante verde e amarelo na Alemanha! A série original Os Últimos Dias de Gilda, do Canal Brasil, foi selecionada para a mostra Berlinale Series, dentro do Festival de Berlim. A série é a primeira e a ú-ni-ca obra brasileira a ser exibida na mostra.

Na história, Gilda (Karine Teles, que também é corroteirista da série) é uma mulher do subúrbio e livre, no mais amplo sentido da palavra, cuja independência incomoda a vizinhança. Em especial, a religiosa Cacilda (Julia Stockler), que é casada com Ismael (Igor Campagnaro), um pastor candidato a vereador por uma legenda com forte conexão religiosa.

Gilda não aceita as imposições do machismo e se relaciona com quem bem entende, sem amarras ou rótulos. Enquanto isso, Cacilda vive julgando o comportamento da vizinha. Para completar, a protagonista ainda precisa lidar com o aumento da violência e a briga entre traficantes, policiais e milicianos que buscam controlar a área onde ela mora.

A história traz reflexão sobre liberdade, o papel da mulher, aceitação do corpo e a onda de conservadorismo. A produção é criada e dirigida por Gustavo Pizzi em adaptação ao monólogo teatral homônimo de Rodrigo de Roure.

“Gilda tem se mostrado uma série com forte apelo popular no Brasil e, agora, a partir da seleção em Berlim, existe a possibilidade de falar pro mundo todo sobre uma história nossa que traz uma narrativa sobre os nossos jeitos de nos relacionarmos, fala dos nossos conflitos e preconceitos; uma história sobre política, liberdade e aceitação mútua. É sobre as diferenças, mas também é sobre a importância da empatia. Gilda é sobre a solidariedade e a união necessária pra gente seguir em frente, principalmente nesse momento da história”, diz Gustavo.

Leia mais:

'Caminharemos lado a lado com a classe artística', diz Alonso Oliveira

Osmar Oliveira conta trajetória na música em ‘Minha Vida Música’