Covid-19: Zezinho Correa volta a fazer uso de ventilação mecânica

Manaus – O cantor Zezinho Correa voltou a apresentar piora no quadro de saúde. Segundo boletim divulgado pela família, o artista retornou o uso de sedação e de ventilação mecânica, na madrugada do último domingo (24).

"O cantor estava evoluindo bem nos últimos dias, onde o mesmo já não estava sedado, não estava fazendo uso de medicações vasoativas, estava respirando sem ajuda de aparelhos, quadro neurológico limpo e fazendo diálise", informou o comunicado.

Ainda de acordo com o boletim, o tratamento foi indicação dos médicos, que também optaram pelo uso de medicações vasoativas. “No momento ele está estabilizado e sendo muito bem assistido”, continua o informativo.

Zezinho Correa está em tratamento contra a Covid-19 desde 4 de janeiro, quando recebeu o diagnóstico da doença através do exame PCR. Segundo exames divulgados pela assessoria do artista na ocasião, ele estava com 50 a 75% do pulmão comprometido.

"A família Corrêa agradece imensamente aos fãs, amigos e admiradores por todas as orações, carinho e vibrações positivas para o restabelecimento da saúde do nosso amado Zezinho Correa. Pedimos que continuem a corrente de orações para que tão logo ele possa estar nos alegrando com seu carisma, sua energia e sua alegria e nos brindando com sua voz sem igual", finalizou a nota.

Durante os últimos dias, a família e a assessoria tiveram que desmentir a informação da morte de Correa, divulgada em portais locais e grupos de WhatsApp e Facebook, pelo menos, quatro vezes.

Zezinho Correa se tornou a representação do sucesso no cenário cultural amazonense através da música “Tic Tic Tac”, da banda Carrapicho, que ganhou projeção nacional e internacional. O grupo vendeu mais de 15 milhões de discos, especialmente na França.

