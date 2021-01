Kely Guimarães lança novo single, 'Falta', nesta quinta-feira (28)

| Foto: Divulgação

Manaus - A cantora, compositora e pesquisadora amazonense Kely Guimarães lança o novo single ''Falta'' nas principais plataformas digitais nesta quinta-feira (28). Décimo single de uma série de lançamentos autorais e inéditos durante a pandemia, e próximo do aniversário de um ano, ''Falta'' é um desabafo sobre o momento que Manaus vive.

“Diferente de todos os trabalhos que já fiz anteriormente, ‘Falta’ não tem as costumeiras pretensões que geralmente emprega-se num lançamento”, compartilhou Kely.

" O single foi feito em meio a profunda tristeza e indignação com a situação que se instalou no Amazonas, causada em parte pela pandemia de Covid-19, parte pela acentuada falta de organização e vontade política dos governantes em resolver o problema e pelo forte negacionismo de parte da população que nos encaminha, a cada dia, ao precipício social e a humilhação sem precedentes " Kely Guimarães, cantora

O novo single foi gravado em janeiro, na ''Casa da Selenita'' e no ''Fubica Home Studio'', de modo totalmente remoto, com cada participante em casa e arquivos trabalhados virtualmente, com instrumentos analógicos e digitais via plug-ins.

“A arte, aqui, é uma tentativa de se manter a força e a sanidade. Para este desabafo sonoro a potente arte de Ink Bentes dá rosto ao single, que ainda contou com a produção musical e a sensibilidade da Mady (Fubica Home Studio), uma grande parceira nesses tempos sufocantes de isolamento, lutas, lutos e tentativas de sobrevivência”, ressaltou a cantora.

Projeto pandemia

Desde maio, no início da pandemia, Kely Guimarães embarcou na produção de uma série de singles, que trazem reflexões sociais com temáticas diferentes. Atuando no ramo musical há 11 anos, Kely pretende lançar, em média, treze obras durante o isolamento social, que serão lançadas, posteriormente, em álbum.

Em carreira solo desde 2013, a artista foi integrante do grupo Bquadro e já lançou 1 CD demo, 2 álbuns e 2 EPs. ''Mosaico'' foi o primeiro single da cantora desse projeto durante a pandemia.

