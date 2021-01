Tearte Duo cria ‘vakinha’ para custear prejuízos e retornar para casa

Entre os prejuízos, o casal contabilizou um total de R$30 mil | Foto: Arquivo pessoal

Manaus – Timóteo Esteves e Elis Green, que formam o grupo musical Tearte Duo, estão precisando de ajuda para custear os reparos que a moradia do casal necessita. Agora um trio, com a chegada da filha Joana, eles criaram uma “vakinha” para conseguir retornar para casa.

“Quem acompanhou um pouquinho da nossa saga, sabe que estamos desde meados do ano passado com uma obra no nosso apartamento. Infelizmente, uma reforma elétrica que duraria uma semana se estendeu em complicações, primeiro elétricos, depois hidráulicos, que, por final, se tornaram prejuízos por conta de serviço mal feito e incompleto”, compartilhou o amazonense Timóteo.

Entre os prejuízos, o casal contabilizou um total de R$30 mil. R$14 mil com um mestre de obras que não entregou o serviço; R$ 4 mil em piso estragado; R$ 800 em uma privada que foi quebrada; R$ 5 mil em material; R$ 4,5 mil com mestre de obras e material para terminar serviço; R$ 2 mil com novo eletricista e material para terminar parte elétrica; além de custos que ainda não foram calculados.

“Fizemos três empréstimos para poder custear os prejuízos. Como estamos nesse momento difícil de pandemia, não está tão fácil conseguir trabalhos e rendas extras na nossa área de música. Por isso, resolvemos criar essa vaquinha e pedir uma ajudinha da família e amigos”, ressaltou.

“Sabemos que esses tempos têm sido desafiadores para todos, mas agradecemos o carinho e qualquer contribuição que vocês possam fazer para nos ajudar a pagar pela nossa casinha pronta. De qualquer forma, já agradecemos muito pela força e palavras de carinho que vocês tem nos dado mesmo à distância nesses meses”, contou.

O casal disponibilizou um link no site Vakinha para quem puder contribuir com qualquer valor.

Leia mais:

Cantora manauara, Celestina Maria, arranca elogios no "The Voice +"

Kely Guimarães lança novo single, 'Falta', nesta quinta-feira (28)