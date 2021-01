‘Cine sem sair de casa’ exibe novos documentários do Amazonas

| Foto: Divulgação

Manaus - Em 2020, devido ao período de isolamento social em prevenção a Covid-19, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, exibiu documentários de artistas e personalidades amazonenses que marcaram a trajetória cultural do estado, roteirizados e dirigidos pelo dramaturgo Sérgio Cardoso. A partir do próximo sábado (30), novas obras serão exibidas na página do Facebook da pasta (@culturadoam), às 19h, no “Cine sem sair de Casa”.

Nesta nova temporada, o primeiro filme será “Edney Azancoth – Memórias de Actor Amazonense”, que retrata em depoimento a vida do grande e saudoso ator, dramaturgo, historiador e pesquisador das artes cênicas. O registro conta a trajetória de Edney, que viajou o Brasil deixando sua marca pelos palcos que passou, além de sua paixão pelo teatro.

Entre os documentários a serem exibidos, ainda estão “O Inesquecível Mário Jorge Bittencourt”, “Jandr Reis - Abstração da Flora Amazônica”, “O Ventríloquo Oscarino e seu boneco Peteleco” e “Pepeta - Coração de Campeão”.

‘Cine sem sair de casa’

Já foram exibidos, ao todo, 18 filmes no Facebook da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam), que juntos acumulam mais de 11 mil visualizações. Entre os destaques estão documentários sobre os artistas Óscar Ramos, Roberto Evangelista, Joaquim Marinho, Jair Jacqmont, Hahnemann Bacelar, além de personalidades do esporte, como Carlos Zamith, e lendas do teatro amazonense, como Luiz Vitalli e Selma Bustamante.

Os filmes também estão disponíveis no Portal da Cultura (bit.ly/cinedecasaportal). Já a lista de reprodução no Facebook, pode ser acessada pelo link bit.ly/cinedecasaface.

‘Cultura sem sair de casa’

Iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o “Cultura Sem Sair de Casa” disponibiliza diversas atividades, tais como Gincana do Livro; documentários; cursos completos de Teclado, Violão, Desenho e até espetáculos direto do palco do Teatro Amazonas.

São oferecidas aulas virtuais por meio do projeto “Praticarte”, com professores do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro; performances dos Corpos Artísticos; além de exposições, visitas virtuais e muito mais.

*Com informações da assessoria