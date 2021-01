| Autor:

A Paris Filmes divulgou o teaser oficial de “Turma da Mônica – Lições”, o aguardado filme com as aventuras da turminha do Bairro do Limoeiro. O vídeo revela dois novos personagens muito conhecidos e queridos pelo público dos quadrinhos.

O lançamento do teaser acontece na véspera do Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, comemorado no dia 30 de janeiro. A direção do longa é de Daniel Rezende (mesmo diretor de “Turma da Mônica – Laços”, “Bingo, o Rei das Manhãs”, “Ninguém Tá Olhando”) e a produção, da Biônica Filmes, em coprodução com Mauricio de Sousa Produções, Paris Entretenimento, Paramount Pictures e Globo Filmes. A Paris Filmes e a Downtown Filmes assinam a distribuição.

No teaser, a professora (Malu Mader) explica o que é metamorfose, ciclo de crescimento e transformação da lagarta em borboleta. A Turminha formada por Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira) também está crescendo e precisa lidar com os desafios da passagem da infância para a pré-adolescência.

Isabelle Drummond e Gustavo Merighi interpretam Tina e Rolo | Foto: Divulgação

Na nova aventura, eles se esquecem de fazer o dever de casa e decidem fugir da escola, mas nem tudo sai como o esperado. O vídeo também apresenta Tina caracterizada pela primeira vez, vivida por Isabelle Drummond, e Rolo (Gustavo Merighi).

A dupla conta para Mônica (Giulia) que é possível crescer sem deixar de ser criança. No elenco também estão Monica Iozzi, que vive Dona Luísa, mãe da Mônica, e Paulo Vilhena, Seu Cebola, o pai do Cebolinha.

O filme é uma adaptação da graphic novel homônima, escrita e desenhada pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi. O primeiro longa live-action, “Turma da Mônica – Laços”, levou mais de 2 milhões de espectadores ao cinema. A estreia de “Turma da Mônica - Lições” nos cinemas está prevista para 2021.

| Foto: Divulgação

Sinopse

Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão fogem da escola. Agora, terão que encarar as suas consequências, e elas não serão poucas. Nesta nova jornada, a turma descobrirá o real valor e sentido da palavra amizade.

| Foto:

Elenco

Giulia Benite (Mônica), Kevin Vechiatto (Cebolinha), Laura Rauseo (Magali), Gabriel Moreira (Cascão), Monica Iozzi (Dona Luísa), Paulo Vilhena (Seu Cebola), Fafá Rennó (Dona Cebola), Luiz Pacini (Seu Sousa).

‘Cine sem sair de casa’ exibe novos documentários do Amazonas

Luísa Sonza curte post de Whindersson Nunes anunciando que vai ser pai