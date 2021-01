May Seven e Gianni Petrarca lançam nova música 'Let Me Down'

A intenção é expandir a música eletrônica para novos públicos | Foto: Divulgação

Abordando o tema superação, a manauara May Seven e o italo-brasileiro Gianni Petrarca iniciam 2021 com o lançamento de "Let Me Down" em colaboração com Bruno Rodriguez pela DJ Sound, selo distribuído pela Universal Music Brasil.

Diretamente do Amazonas, May Seven é embaixadora do Super Amazon, projeto social de doação de livros em escolas públicas, e também fundadora da festa eletrônica "Made In Amazônia", que é realizada no meio da floresta. A DJ e produtora, referência em seu estado, representa fortemente o cenário de Manaus.

"Essa missão de atrair mais simpatizantes e participar do processo evolutivo do mercado da música eletrônica sempre esteve presente em minha carreira. Vejo isso como uma porta de entrada para o crescimento da cena eletrônica no Brasil", comenta sobre seu papel na cena com o mais recente lançamento.

"Let Me Down", colaboração entre Gianni e May, é um single versátil e inovador, que conquista tanto as pistas dos clubes quanto as ondas do rádio. "Produzimos essa track pensando em mostrar um som com diferencial no mercado brasileiro. Ela tem uma letra mais extensa que o normal no mercado da música eletrônica. Então, potencializamos isso a fim de alcançar públicos mais diversos, atraindo a simpatia de mais pessoas e apresentando a música eletrônica para elas", completa May.

De acordo com Gianni, o single, gravado à distância, fluiu de forma muito natural, principalmente por conhecer May há anos. "Iniciamos com o Bruno Rodriguez, que enviou uma linha vocal com uma melodia muito intensa. Depois de muitas chamadas com a May, chegamos à ideia que queríamos passar. Desde a primeira versão já tínhamos essa mistura da faixa mais orgânica com os elementos de synth e pads", conta.

O DJ e produtor, que atualmente mora nos Estados Unidos, comenta que apesar das dificuldades enfrentadas por conta da pandemia, 2020 trouxe bons frutos para sua carreira, onde lançou "What I Like" em colaboração com a cantora Laura Schadeck e Ramori, "Let Me Find You" ao lado do WhyNot Music e "Stop and Stay" com Diego Fragoso. Atualmente, suas maiores tracks de sucesso somam mais de 1 milhão de streams no Spotify. Além disso, a memorável "The Edge Is On The Sun" contou com a participação do ator Reynaldo Gianecchini no videoclipe.

Não deixe de conferir o resultado de "Let Me Down" de May Seven, Gianni Petrarca e Bruno Rodriguez pela DJ Sound, já disponível em todas as plataformas digitais.

