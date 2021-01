Documentário ‘Nanquim com Açaí’ destaca produção de quadrinhos no AM

| Foto: Thalya Alexandrina

Manaus - Apesar das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, o Dia do Quadrinho Nacional, comemorado neste sábado (30), não vai passar em branco. Caminhando para a terceira edição em Manaus, a Semana do Quadrinho Nacional promove o documentário “Nanquim com Açaí”, com estreia às 19h (horário local), na data comemorativa. O lançamento ocorre nas redes sociais e no canal do Youtube do projeto.

O Grupo Ajuri, coletivo amazonense de produtores de quadrinhos, o roteirista e produtor Evaldo Vasconcelos, e o Norte em Quadrinhos, projeto criado por Sâmela Hidalgo para divulgação de quadrinistas do Norte do país, se juntaram para produzir o web documentário.

O filme explora a forma que a pandemia afetou esse setor cultural no estado, além de convidar artistas amazonenses para compartilhar essa experiência. Levi Gama, Emerson Medina, Ademar Vieira, Luiz Andrade, Rayanne Cardoso, Daniela Soares e Rafaela Pimentel foram os quadrinistas escolhidos para contribuir com o documentário.

“Nanquim com Açaí” também revela os processos de criação dos HQs durante o isolamento social e compartilha os lançamentos da cena amazonense que o público pode esperar nos próximos tempos.

" Muita narrativa nortista sendo contada. Com nosso sotaque, nossas gírias, nossa história de vida e cultura. A gente espera que o público veja, conheça e acompanhe os autores e suas obras a partir desse documentário. Porque são histórias que ressoam em todos nós amazonenses, história da criação de Manaus, homenagens aos povos indígenas, a nossa cultura ribeirinha e amazônida. Espero que todos possam se identificar com cada história que está sendo produzida por esses artistas tão incríveis " Sâmela Hidalgo, editora de quadrinhos

O projeto foi contemplado pelo Programa Cultura Criativa – 2020/Lei Aldir Blanc – Prêmio Feliciano Lana, promovido pelo Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

“Foi um sentimento de dever cumprido, sabe? Como se, através disso, a gente pudesse mostrar para o resto do Brasil que existe uma produção de histórias em quadrinhos acontecendo na Amazônia”, compartilhou Hidalgo sobre a expectativa com o lançamento do documentário.

Reconhecendo como o momento afetou todo o cenário cultural amazonense, a editora ainda tornou a destacar a importância de reconhecer os esforços que acontecem para fazer a arte acontecer no Norte.

“Esse também é o nosso objetivo com o documentário, assim como o meu projeto Norte em Quadrinhos. ‘Nanquim com Açai’ veio para dar visibilidade aos quadrinistas do Norte do país, em especial os amazonenses. Mostrar que temos um trabalho de qualidade sendo feito por aqui”, reforçou.

Norte no cenário nacional

“Nanquim com Açaí” não é o único lançamento do Dia do Quadrinho Nacional. Outro documentário também leva os holofotes à produção no Brasil e no Amazonas: “A Importância do Quadrinho Nacional” estreia no sábado, através do Youtube.

A série foi produzida pela Social Comics, considerada a “Netflix” dos quadrinhos digitais, e traz artistas de todo o país para comentar sobre as próprias produções.

O projeto de Sâmela Hidalgo, o Norte em Quadrinhos, foi um dos convidados, levando também artistas amazonenses para participar da produção.

“Falamos sobre a importância de descentralizar a produção de quadrinhos do eixo sul-sudeste. De que as editoras, leitores e o mercado editorial no geral devem começar a olhar para o Norte e para o que está sendo produzido aqui, de abrir espaço para novas narrativas, novos cenários e novos autores, e que nossa cultura nortista é forte demais e temos muita coisa a mostrar para o resto do Brasil”, afirmou a editora.

Sobre a data

O Dia do Quadrinho Nacional foi instituído em 1984 e é uma referência à publicação, em 30 de janeiro de 1869, da primeira história em quadrinho brasileira: “As Aventuras de Nhô-Quim ou Impressões de uma Viagem à Corte”, do cartunista Angelo Agostini.

Em Manaus, a data é celebrada com um evento oficial há aproximadamente três anos, mas precisou reformular a programação em 2021 devido à pandemia de Covid-19. Evaldo Vasconcelos compartilhou que as atividades serão realizadas no formato on-line, através das redes sociais do grupo.

“Nos primeiros anos, fizemos uma programação totalmente com artistas locais, feiras de quadrinhos, exposições, palestras, oficinas. Esse ano, iríamos trazer convidados nacionais, editoras, ia ser um evento bem mais amplo, então todo evento será digital”, contou.

