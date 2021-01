Entre idas e vindas Gusttavo e Andressa tomam decisão sobre divórcio

Eles tiveram uma recaída no começo de janeiro deste ano | Foto: Reprodução

Os shippers do casal Andressa Suita e Gusttavo Lima podem comemorar. Segundo informações do programa ‘Balanço Geral’, da Record TV, a modelo e cantor anularam o processo de divórcio. A decisão ocorre após uma reconciliação entre o casal.

Eles, que anunciaram o fim do casamento em outubro de 2020, tiveram uma recaída no começo de janeiro deste ano, quando foram vistos curtindo um final de semana juntos num iate luxuoso em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Ainda segundo o jornalístico, Andressa e Gusttavo teriam pedido aos advogados que suspendessem a ação após conversas que estão tendo com grandes possibilidade de reatar o matrimônio.

*Com informações do Isto É