Veja vídeo! Bruna Marquezine e Enzo Celulari são flagrados aos beijos

Bruna Marquezine e Enzo Celulari foram flagrados trocando beijo em um vídeo, feito na noite de sexta (29), no Bar do Meio, em Fernando de Noronha, no Pernambuco.

Nas imagens obtidas pelo colunista Léo Dias, eles aparecem sentados, e Bruna abraça o filho de Claudia Raia antes do beijo.

O casal estava acompanhado de Fernanda Paes Leme e Catherine Boscoy Randi, que engatou um romance com Gui Napolitano em dezembro e parece ter engrenado no relacionamento. O ex-BBB também se encontra no local, porém em outro bangalô.

Segundo o colunista, o flerte entre Enzo e Bruna vem de longa data. Em junho de 2020, já havia virado notícia o fato de que os dois estariam “se conhecendo melhor”. Na época, a atriz usou suas redes sociais para debochar das suposições.

No Twitter, ela compartilhou uma publicação de um fã que dizia: “Bruna entrando aqui e vendo o nome dela nos Trends [Trending Topics, a lista de assuntos mais comentados da rede social] mais uma vez”, escreveu, acompanhada de uma imagem da cantora Rihanna entediada e a legenda: “De novo isso?”.

Assista ao flagra:

*Com informações do Metrópoles.

