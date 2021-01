HQ 'Aconteceu Comigo' reúne relatos de mulheres sobre violências

O livro está disponível para venda em plataformas virtuais | Foto: Carol Macedo

Manaus – A inquietação da designer, ilustradora e quadrinista manauara Laura Athayde com um cotidiano que para muitos parece banal, mas que na realidade esconde atitudes preconceituosas, foi adaptada nas páginas de “Aconteceu Comigo”, uma coletânea de histórias em quadrinhos baseadas em relatos reais e que discute temas como o racismo, machismo e vivências LGBTQ+.

Com 70 histórias em quadrinhos curtas, Athayde revela as dores, desejos e afetos de mulheres, que compartilharam de forma anônima uma parte da própria vivência nas páginas de “Aconteceu Comigo”. O livro está disponível para venda em plataformas virtuais.

A primeira história que originou a série surgiu com a irmã da autora, em 2015. Estudante de ciências da computação, uma área tradicionalmente frequentada por homens, ela comentou sobre o machismo que enfrentava dos colegas e professores do curso.

“Imaginei que muitas garotas deviam passar pelo mesmo em cursos de ciências exatas, então fiz a história e postei on-line, pensando em mostrar para essas garotas que não estavam sozinhas, assim como mostrar para as outras pessoas que esse preconceito é real”, esclareceu a quadrinista.

Autora do livro é ilustradora e quadrinista amazonense | Foto: Carol Macedo

Com esse primeiro relato, outras mulheres surgiram de maneira espontânea, dispostas a compartilhar outras violências diárias. Com a crescente procura, Athayde decidiu criar uma plataforma para garantir que as leitoras pudessem se manter anônimas.

“Desde então, fui selecionando por tema, para tentar abordar o máximo de situações diferentes possível, também por quais relatos tinham um tamanho e elementos narrativos que se adequassem à série, como uma mensagem legal para o final”, ressaltou Laura Athayde.

Durante o projeto, a ilustradora revela que recebeu cerca de mil narrativas de diversas mulheres. “É uma forma de provocar diálogos sobre essas situações vividas pelas mulheres que parecem comuns, e que afetam muito as nossas vidas”, contou.

Trajetória do projeto

O projeto, publicado em setembro de 2020, começou on-line e levou anos para ser concluído. Em 2013, Athayde começou a escrever tirinhas autobiográficas que ganharam corpo em 2018, quando a amazonense publicou o primeiro livro, “Histórias Tristes e Piadas Ruins”, através de um financiamento coletivo.

Em 2017, a série “Aconteceu Comigo” foi selecionada pelo edital Rumos Itaú Cultural | Foto: Carol Macedo

O trabalho ganhou o Troféu HQ Mix 2019, um dos prêmios mais reconhecidos no setor - e que também recebe o título de “Oscar dos Quadrinhos no Brasil” - na categoria Publicação Independente de Autor.

Em 2017, a série “Aconteceu Comigo” foi selecionada pelo edital Rumos Itaú Cultural, o que permitiu que Athayde concluísse o projeto. Até então, a produção ocorria no tempo livre da autora, entre faculdade e trabalho. “O apoio financeiro me permitiu me dedicar mais a isso, e garantiu a impressão do livro”, afirmou.

Linguagem poderosa

As situações expostas na nova série de Laura Athayde incentivaram a discussão de temas como o machismo, racismo e homofobia. Essa abordagem também rendeu agradecimentos de muitos leitores. “Muitas vezes, as pessoas que me mandaram os relatos agradecem por ter dado voz a elas, e muita gente agradece por se identificar com a história”, revelou a ilustradora.

" Para mim, é incrível poder usar essa linguagem de comunicação tão poderosa, que são os quadrinhos, para levantar discussões que eu acho importantes. E, quando recebo comentários de leitores que aprenderam algo sobre a vivência de outra pessoa, que se permitiram sentir empatia por causa do meu trabalho, eu me sinto realizada " Laura Athayde, designer, ilustradora e quadrinista manauara

O projeto foi publicado em setembro de 2020 | Foto: Carol Macedo

Athayde citou, ainda, um dos quadrinhos que encerrou o projeto como um trabalho marcante para a quadrinista. “Ela mostra como a aceitação das pequenas violências cotidianas pode ter consequências graves”, disse.

Outra parte do livro que mostra uma mensagem que a autora gostaria de compartilhar com os leitores, é uma frase presente na quarta capa do livro. “Quando se trata de construir um mundo mais inclusivo, as semelhanças são tão importantes quanto o reconhecimento e a celebração das diferenças”, finalizou.

