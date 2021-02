'MC é artista': rap do Norte conquista cenário nacional

| Foto: Divulgação

Manaus –“Não sei se é por questões históricas, mas o Norte sempre demora para entrar em evidência para o resto do Brasil. E tal como a história, sempre surpreende”, a observação do organizador da Batalha do BK, Marksom Aguiar, poderia se encaixar em diversas situações que o Amazonas enfrenta. No entanto, o assunto da vez é a ocupação do rap nortista no cenário nacional.

À frente de um dos maiores eventos de Hip-Hop do estado, Marksom viu esse cenário se expandir e ganhar novos rumos. A Batalha do BK surgiu em meados de 2017 e, de acordo com o organizador, o movimento regional era mínimo.

“Essa arte não era difundida em muitos lugares, este é o tempo que eu chamo de Rap Underground, aquele que só quem curtia o movimento frequentava”, comentou. A Batalha do BK reúne MCs na zona sul de Manaus em eventos semanais, que foram suspensos durante a pandemia de Covid-19.

No mesmo período, Joás de Souza, conhecido pelo nome artístico de JXX$, também começou a conhecer as rimas e batidas do rap em Manaus. Na época underground, também acontecia a “Roda de Rima”.

Ao lado da Batalha do BK, o projeto foi um dos pioneiros no estado, responsável por revelar talentos e incentivar a produção de rap no Amazonas. O contato de Joás com a “Roda de Rima” não só aprofundou o interesse do artista pela cultura Hip Hop, levando-o a estudar produção musical, como também o encorajou a criar a própria gravadora, a “Sigilo Records”.

Para quem ainda não conhece, o Hip Hop surgiu na década de 1970 como um movimento cultural entre os latino-americanos, jamaicanos e os afro-americanos da cidade de Nova York.

A filosofia do movimento cultural é a realização de disputas com base na criatividade, sem recurso de violência e armas, criando um estilo próprio de dança e vestimenta. O hip-hop alcançou o estatuto de ser uma filosofia de vida para muitas pessoas.

Conquistando novos cenários

De acordo com Marksom Aguiar, 2018 foi o ano em que uma nova fase começou no cenário do rap, em Manaus. Com mais projetos ganhando destaque, novos grupos surgindo e cada vez mais pessoas observando o trabalho que estava sendo desenvolvido no Norte, a valorização do hip hop teve outros significados.

“Os olhares começaram a se virar para nós. O rap manauara despertou a curiosidade dos ouvintes, e logo o movimento explodiu, as batalhas faziam o público ir ao delírio”, afirmou Aguiar, chamando o período de “o ano de ouro”.

Essa nova onda também recebeu atenção de Joás, que denomina o momento como um dos mais promissores. “Foi muito progresso, principalmente para as batalhas de rap, vários MCs surgiram, as praças ficavam lotadas de pessoas para prestigiar os eventos”, ressaltou.

Ao mesmo tempo, um nome da terra ganhava os holofotes nacionais: rapper e produtor musical, Victor Xamã ainda representa uma figura em ascensão na cultura hip-hop da região Norte.

No início de 2020, o cantor realizou uma temporada em São Paulo, que mais uma vez trouxe os olhares para os artistas amazônicos. “Essa conquista é bastante importante para o Norte, e eu espero futuramente conseguir intensificar ainda mais isso, para que nossa arte seja cada vez mais valorizada”, disse.

Proporções nacionais

Abrindo 2021, o projeto “Poetas de Esgoto”, uma iniciativa audiovisual idealizada pelo Coletivo 333 que atua desde 2017, continuou o caminho para tomar o cenário nacional e firmar a voz nortista no rap.

A produção surgiu em meio ao caos da pandemia de Covid-19, e que, infelizmente, desacelerou o trabalho que estava sendo desenvolvido no estado.

“Em 2020, o cenário deveria ter tomado proporções nacionais, pois o Hip Hop não ganhava força só no estado, mas em todo o Brasil”, lamentou Marksom Aguiar, que repercutiu através das falas do produtor Joás.

“Era um ano promissor, mas, com a pandemia de Covid-19, tudo que estava sendo planejado, precisou ser cancelado. Ultimamente, o movimento vem ganhando bastante força, mas o que falta é um incentivo maior, para que o movimento alcance outros patamares”, contou.

Com tantas cidades e cenários em evidência, o organizador da Batalha do BK opina sobre o que espera para a valorização regional. “Para o rap ser mais valorizado aqui, falta a valorização dos próprios artistas. É muito complicado você botar na cabeça de alguém, que um MC é um artista, pois a nossa arte ainda é bastante marginalizada”.

A descentralização do rap é um dos lemas que motivou o Poetas de Esgoto, e eles deixam isso claro no novo lançamento. Em um dos trechos de Victor Xamã, o cantor exalta que “o Norte invadiu o ouvido deles”.

