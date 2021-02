Luta contra Covid: Zezinho Correa melhora e respira sem aparelhos

Zezinho Correa está em tratamento contra a Covid-19 desde 4 de janeiro, quando recebeu o diagnóstico da doença | Foto: Divulgação

Manaus – O cantor Zezinho Correa apresentou melhora no quadro de saúde no último sábado (30) e já respira sem aparelhos, de acordo com informações divulgadas por familiares. Internado em um hospital particular, o vocalista do Carrapicho também deixou a sedação.

"Temos boas notícias. Ele teve uma melhora mais rápida, comparando aos dias anteriores. Ele já está respirando por ele mesmo e já está sem as drogas vasoativas. Pressão, temperatura e saturação estão estáveis pelo próprio corpo dele, não mais por medicamentos fortes. Está com sedação mínima", destaca nota enviada à imprensa.

Zezinho Correa está em tratamento contra a Covid-19 desde 4 de janeiro, quando recebeu o diagnóstico da doença através do exame PCR. Segundo exames divulgados pela assessoria do artista na ocasião, ele estava com 50 a 75% do pulmão comprometido.



Zezinho Correa se tornou a representação do sucesso no cenário cultural amazonense através da música “Tic Tic Tac”, da banda Carrapicho, que ganhou projeção nacional e internacional. O grupo vendeu mais de 15 milhões de discos, especialmente na França.

