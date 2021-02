Cantora Rebecca Grana lança primeiro single, 'Aquele Olhar'

“Aquele olhar” é uma bachata baré ou amazônica, como denomina a própria artista | Foto: Divulgação

Manaus – A cantora e compositora Rebecca Grana irá lançar o primeiro single, “Aquele Olhar”, composição em parceria com a artista Kely Guimarães, no domingo (7). Disponível nas principais plataformas digitais, a música será distribuída pela Tratore.

“Aquele olhar” é uma bachata baré ou amazônica, como denomina a própria artista, por ter alguns elementos modais diferentes da bachata original.

A Bachata é um ritmo musical e uma dança originada da República Dominicana na década de 1960. Considera-se uma mistura do bolero com outras influências musicais como, por exemplo, o chá-chá-chá e o tango.

| Foto: Divulgação

Rebecca Grana canta sobre acreditar no amor e se apaixonar novamente, mesmo diante de insucessos afetivos anteriores.



A produção musical do single contou com a participação de Mady (Fubica Home Studio), também integrante da banda local Mady e seus namorados. As gravações se deram de modo parcialmente remoto.

A cantora gravou os vocais tomando os devidos cuidados e prezando pelas medidas de higiene recomendas pelas autoridades sanitárias.

| Foto: divulgação

Kely Guimarães gravou os violões em casa, e os arquivos foram trabalhados virtualmente com instrumentos analógicos e digitais via plug-ins. O single também conta com a participação de Andressa Evelyn no bongô.

Leia mais:

Cantora manauara, Celestina Maria, arranca elogios no "The Voice +"

Kely Guimarães lança novo single, 'Falta', nesta quinta-feira (28)