Saga Crepúsculo domina a Netflix em estreias de fevereiro

Manaus - Entre romances, comédias, ação e terror, as estreias da Netflix em fevereiro trouxeram títulos que agradam todos os públicos. Um dos destaques que estará disponível na plataforma é a Saga Crepúsculo: os cinco filmes da franquia entram no catálogo este mês. Confira alguns destaques:

Para Todos os Garotos: Agora e Para Sempre



Lara Jean está bastante ansiosa no último ano do ensino médio para estudar junto com seu namorado, Peter, na Universidade da Virgínia. Peter foi aceito anteriormente ao ganhar uma bolsa de estudos devido à prática de esportes. Quando as cartas de universidade chegam, Lara Jean descobre que foi rejeitada.

Malcolm e Marie

Ambientado em apenas uma noite, o filme acompanha as conversas e tensões crescentes de um casal formado por um cineasta em ascensão e a namorada, uma atriz.

Saga Crepúsculo

Isabella Swan e o pai, Charlie, mudaram-se recentemente. No novo colégio, ela logo conhece Edward Cullen, um jovem admirado por todas as garotas locais e que mantém uma aura de mistério em torno de si. Eles aos poucos se apaixonam, mas Edward sabe que isto põe a vida de Isabella em risco.

Amigas para Sempre

Tully e Kate são duas amigas que se conheceram em 1974, quando ainda eram pré-adolescentes. O relacionamento improvável entre a menina introvertida e a garota mais legal do colégio se firmou até os dias de hoje. No entanto, uma séria traição vai acabar gerando uma tragédia na vida de ambas, ameaçando separá-las para sempre.

Cidade Invisível

A série nacional marca a estreia do premiado diretor Carlos Saldanha (“A Era do Gelo”, “Rio”, “O Touro Ferdinando”) no formato live-action. A trama é cheia de mistérios e é cercada de lenda folclóricas. Um policial que perde a esposa e ao investigar a morte dela, começa a se deparar com criaturas místicas e o pontapé inicial é o aparecimento de um cor-de-rosa em uma praia do Rio de Janeiro.

Confira todos os lançamentos:

Séries

Como Defender Um Assassino (4ª temporada) - 01/02

Kid Cosmic - 02/02

Amigas Para Sempre - 03/02

Cidade Invisível - 05/02

Cena do Crime - Mistério e Morte no Hotel Cecil - 10/02

Funerária Família Bernard - 12/02

Pit Stop - 15/02

Por Trás de Seus Olhos - 17/02

Tribes of Europa - 19/02

Intervenção Canina - 24/02

Ginny & Georgia - 24/02

Filmes

Me Chame Pelo Seu Nome - 01/02

Karatê Kid - 01/02

O Mediador - 03/02

Tim Maia - 04/02

Malcolm & Marie - 05/02

Mulheres Ocultas - 05/02

Nova Ordem Espacial - 05/02

Pole Dance: Dança do Poder - 05/02

Relatos do Mundo - 10/02

A Viagem de Heidi e Cokeman - 10/02

Ponto Vermelho - 11/02

Para Todos os Garotos: Agora e Para Sempre - 12/02

Crepúsculo - 15/02

A Saga Crepúsculo: Lua Nova - 15/02

A Saga Crepúsculo: Eclipse - 15/02

A Saga Crepúsculo: Amanhecer Parte 1 - 15/02

A Saga Crepúsculo: Amanhecer Parte 2 - 15/02

A Garota Dinamarquesa - 16/02

Dragão Vermelho - 16/02

O Virgem de 40 anos - 16/02

Scarface - 16/02

De Volta Para o Futuro - 16/02

Eu Me Importo - 19/02

Missão: Impossível - Efeito Fallout - 20/02

Flops: Um Agente Nada Secreto - 23/02

M8 - Quando a Morte Socorre a Vida - 25/02

Na Mesma Onda - 26/02

Loucura de Amor - 26/02

Documentários e especiais

Pelé - 23/02

Crianças e família

Kide Cosmic - 02/02

Você Radical - Safari - 16/02

Mighty Express - 02/02

Anime

Assim Falava Kishibe Rohan - 18/02

Tenku Shinpan - Sem Saída - 25/02

